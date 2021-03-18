«Советский спорт»: Гончаренко точно покинет ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет клуб.

По информации «Советского спорта», руководство московского клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3). О расторжении контракта с ним будет объявлено в ближайшее время.

Новым тренером ЦСКА может стать в том числе и иностранец. Если московскому клубу не удастся договориться с потенциальным кандидатом на неделе, командой в конце сезона будет управлять Василий Березуцкий.