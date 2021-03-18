«Советский спорт»: Гончаренко точно покинет ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет клуб.
По информации «Советского спорта», руководство московского клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3). О расторжении контракта с ним будет объявлено в ближайшее время.
Новым тренером ЦСКА может стать в том числе и иностранец. Если московскому клубу не удастся договориться с потенциальным кандидатом на неделе, командой в конце сезона будет управлять Василий Березуцкий.
- Ранее Sport24 сообщал, что ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона.
- Гончаренко возглавляет команду с декабря 2016 года.
- ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Советский Спорт»