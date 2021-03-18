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«Советский спорт»: Гончаренко точно покинет ЦСКА

18 марта 2021, 15:48
38

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет клуб.

По информации «Советского спорта», руководство московского клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3). О расторжении контракта с ним будет объявлено в ближайшее время.

Новым тренером ЦСКА может стать в том числе и иностранец. Если московскому клубу не удастся договориться с потенциальным кандидатом на неделе, командой в конце сезона будет управлять Василий Березуцкий.

  • Ранее Sport24 сообщал, что ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона.
  • Гончаренко возглавляет команду с декабря 2016 года.
  • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Советский Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (38)
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neveldomha
1616071928
Картоху поменяли на дерево. Похоже кони к концу сезона останутся голодными и без зубов.
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DOCTOR PENALTY
1616072358
У ЦСКА с Гончаренко прямо как по Ленину: шаг вперёд, два шага назад. Может, хватит друг друга мучить?
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Алехсбургер.
1616072886
В прошлый раз после Зенита сам удрал... Теперь уже не сам? Как-то после поражений от питерцев с тренерами проблема возникает. Пал Фёдорович тоже после Зенита расклеился.
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matvei_72
1616073173
Бердыева берите, хороший тренер...
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Вальдемар IV
1616077735
дело не в тренере, а в чемоданах гинера, в проблемах их переправления в судейские в последние годы, че при пельмене не было пльзеней что ли
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Arrow10
1616078444
Надеюсь , что уйдет , не видать ЦСКА с Михалычем чемпионства , тренер он может и хороший , но со своими порой необычными заскоками. Центр защиты слабоват , в нападении хаос , что даже пришлось старичка Рондона брать в аренду
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CSKA57
1616080739
Если это действительно правда, то даже в пасмурный день выглянуло солнце!
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GM
1616082890
Смысла тянуть до конца сезона нет никакого. Начало весны провалено полностью, к чему готовилась команда на зимних сборах, совершенно непонятно. А сейчас, пока пауза на игры сборной, можно попробовать перезапустить игру. Посмотрим...
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Hektor 84
1616083573
Давно пора! Хотя как болела Спартака сказал бы для нас лучше если он и дальше будет в ЦСКА. Но нам нужен сильный соперник. Таких приятней побеждать.
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житель СПб
1616083744
Это - давно напрашивающееся решение, но уместно ли оно именно сейчас? Не уверен!
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