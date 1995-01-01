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    «Советский спорт»: Гончаренко точно покинет ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет клуб.

    По информации «Советского спорта», руководство московского клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3). О расторжении контракта с ним будет объявлено в ближайшее время.

    Новым тренером ЦСКА может стать в том числе и иностранец. Если московскому клубу не удастся договориться с потенциальным кандидатом на неделе, командой в конце сезона будет управлять Василий Березуцкий.

    • Ранее Sport24 сообщал, что ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона.
    • Гончаренко возглавляет команду с декабря 2016 года.
    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Советский Спорт»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +12140

      JTherry 1 минуту назад

      глава совета директоров цска Орешкин еще в декабре прошлого года выступал за уход Ганчаренко, однако он положился на опыт президента Гинера, который "заблокировал" отставку тренера...

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      Рейтинг: +1117

      кто там 7 минут назад

      Надеемся и ждём.

      0
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      Рейтинг: +19853

      silver29 10 минут назад

      А в чем вчера вина Гончаренко ? что этот чертяга удалился ? так Кузя после этого бегал как наскипидаренный, или в том что зинкам пенальти левый подарили ? Если бы свисток не сломал игру то и результат был бы другой.

      0
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      Рейтинг: +10

      FCSpartakM > silver29 6 минут назад

      по одной игре судят? у цска три поражения уже после перерыва. Если раньше он ныл на счет составе, то теперь и это не прокатит

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      Рейтинг: +1695

      FRZZ 10 минут назад

      У ЦСКА до конца сезона осталось 7 игр. Какой смысл увольнять его сейчас в спешку?

      0
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      Рейтинг: +1882

      Чермындыр > FRZZ 2 минуты назад

      Хотя бы эмоционально взбодрить команду, ибо четко видно, что у многих игроков элементарно не хватает спортивной злости

      0
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      Рейтинг: +2877

      Бомбардиръ 10 минут назад

      Пусть валит из команды. Мне не импонирует его стиль игры, думал чаще о защите, чем о нападении и хороших напов браковал.

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      Рейтинг: +715

      matvei_72 11 минут назад

      Бердыева берите, хороший тренер...

      2
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      Рейтинг: +3853

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      С таким составом выше головы не прыгнешь. Жаль бульбаша

      1
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      Рейтинг: +1770

      Алехсбургер. 16 минут назад

      В прошлый раз после Зенита сам удрал...
      Теперь уже не сам?
      Как-то после поражений от питерцев с тренерами проблема возникает.
      Пал Фёдорович тоже после Зенита расклеился.

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      Рейтинг: +20462

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      У ЦСКА с Гончаренко прямо как по Ленину: шаг вперёд, два шага назад. Может, хватит друг друга мучить?

      2
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      Рейтинг: +19543

      bset 25 минут назад

      «Р-Спорт»: главным тренером ЦСКА станет иностранец. Березуцкий может быть назначен и.о.
      https://bombardir.ru/news/617760-R-Sport-glavnym-trenerom-CSKA-stanet-inostranec-Berezuckiy-mozhet-byt-naznachen-io

      Sport24: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»
      https://bombardir.ru/news/617750-Sport24-CSKA-obyavit-ob-otstavke-Goncharenko-posle-matcha-s-Rostovom

      Как удобно быть современным журналистом. От балды ляпнул, прекрываясь инсайдом. Сбылось - смотрите, какой я пророк. Не сбылось и все забыли. Никакой ответственности за достоверность, а зарплата идет. Не работа, а сказка.

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