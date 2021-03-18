Sport24: ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона

Будущее Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА определится не раньше мая.

По информации Sport24, руководство московского клуба не намерено увольнять 43-летнего специалиста до конца сезона.

В случае выхода команды в Лигу чемпионов контракт с белорусом могут продлить.