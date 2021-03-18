Sport24: ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона

Как можно быть такими тупыми, госпаде. ЦСКА теперь даже если и попадет в ЛЧ, то это уже будет не заслуга Ганчаренко, а только массовые ошибки конкурентов. Все шансы попасть туда, опираясь только на себя уже просраны.
Будущее Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА определится не раньше мая.
По информации Sport24, руководство московского клуба не намерено увольнять 43-летнего специалиста до конца сезона.
В случае выхода команды в Лигу чемпионов контракт с белорусом могут продлить.
- Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.
- ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
- Гончаренко возглавляет команду с декабря 2016 года.