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    Sport24: ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона

    Будущее Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА определится не раньше мая.

    По информации Sport24, руководство московского клуба не намерено увольнять 43-летнего специалиста до конца сезона.

    В случае выхода команды в Лигу чемпионов контракт с белорусом могут продлить.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.
    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Гончаренко возглавляет команду с декабря 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1880

      Чермындыр 25 минут назад

      Как можно быть такими тупыми, госпаде. ЦСКА теперь даже если и попадет в ЛЧ, то это уже будет не заслуга Ганчаренко, а только массовые ошибки конкурентов. Все шансы попасть туда, опираясь только на себя уже просраны.

      4
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      Рейтинг: +2332

      FENIX-SL 1 час назад

      увольнять из-за судей которые увидели игру рукой?

      0
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      Рейтинг: +1880

      Чермындыр > FENIX-SL 23 минуты назад

      Увольнять за 4 года бесхребетной игры в Европе, постоянных сливов основным конкурентам внутри чемпионата и массового отсутствия какого-либо прогресса у игроков (а во многих случаях даже конкретного регресса), которые молоды и наоборот должны прибавлять! Такие причины для увольнения норм?

      0
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      Рейтинг: +1116

      кто там 1 час назад

      Терпилы на руководстве без амбиций.
      Картошка сливает матчи с конкурентами, с середняками и при этом сидит на своём месте. Просрал возможность лидировать, просрал 2 место но все ок, и дебилы думают ещё о ЛЧ? В ле максимум и хорошо если напрямую, а не через стыки.

      В общем тут понятно. В нормальном клубе такого тренера уж раза 2-3 уволили, а эти все терпят, бесхребетные.

      3
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      Рейтинг: +2332

      FENIX-SL > кто там 1 час назад

      еще не все решено
      для финансов вложенных в состав..ЦСКА играет потрясно
      надо быть объективным

      0
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      Рейтинг: +1116

      кто там > FENIX-SL 52 минуты назад

      Потрясно выступает Ростов собранный из «говна и палок», Сочи, Рубин, а ЦСКА под руководством гончара мучается, а не выступает.

      Ничего пол его руководством не выиграли кроме супер кубка в который попали только из-за расформирования тосно.
      0 молодых игроков воспитал. И это почти за 5 лет!!!
      Это дно, и дно будет пробито с таким безамбициозным руководством которое считает что картошке нужно дать время, когда его нужно уже было гнать после отъезда в Беларусь.

      6
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      Рейтинг: +16344

      vladimir-7 > кто там 40 минут назад

      Неустойку ты будешь платить Ганчаренко?

      2
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      Рейтинг: +2332

      FENIX-SL > кто там 34 минуты назад

      хмм
      сочи пожалуйста не надо упоминать
      это не команда

      цска только все равно закончит выше турнир..чем все команды упомянутые тобой
      самый молодой состав как никак..ты слишком требователен
      с зенитом бороться можно только определенной тактикой развития..что цска и делает крайне успешно..лучше всех в рпл
      и гончаренко тоже заслуживает уважения

      0
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      Рейтинг: +8919

      Hektor 84 > FENIX-SL 22 минуты назад

      Та у них уже лет5 как молодой состав и так говорят каждый сезон, при этом состав практически не меняется.

      2
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      Рейтинг: +1116

      кто там > vladimir-7 12 минут назад

      ЦСКА с гончаренко больше просрет если его не выгонишь, да и так у него контракт заканчивается совсем скоро, если не разрывать, то сделать как в Интере, другого тренера уже пригласить и все.
      Да и чисто по человечески гончаренко может отказаться от неустойки.

      1
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      Рейтинг: +353

      petlyra > Hektor 84 5 минут назад

      Так, наверное, у футболистов тоже подняли пенсионный возраст, как и во всей стране. Поэтому они все еще молодые. Как в старой песне "не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым"

      2
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      Рейтинг: +1116

      кто там > FENIX-SL 5 минут назад

      Ну закончат выше или нет ещё рано говорить, с каждым матчем не стал бы так категорично говорить.
      Ну так как не крути эти команды меньше тратят чем ЦСКА и выступают, на мой взгляд более чем достойно для своих затрат в отличии от ЦСКА, потому что там норм тренера а не хлебушек.
      К гончаренко я отношусь никак, плохого про него говорить не буду, но если объективно, то он за 5 лет ничего не дал клубу, абсолютно.
      При нем игроки стали деградировать, да же Влашич утухает, а тактика отдай мяч Влашичу, пусть бьет, авось попадёт - это бред)

      На счёт молодой команды - глобальная перестройка в ЦСКА была в 18 году, 2,5 года назад, и что с того?) ещё не сыгрались? Химия забродила? Нет. Просто тренер вафля)
      Зенит с семаком- не такой уж и грозный соперник, что показал нам рубин и в таких матчах показывается чего стоит тренер..

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