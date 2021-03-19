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  • «Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара»

«Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара»

19 марта 2021, 19:07
34

ЦСКА намерен сменить главного тренера в течение международной паузы. Главный кандидат на пост – Ивица Олич, бывший форвард команды, который сейчас работает в штабе сборной Хорватии.

Нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассматривается как приоритетный вариант на новый сезон «Краснодаром». Белоруса ценит владелец краснодарцев Сергей Галицкий.

  • Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.
  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Гончаренко принял ЦСКА в 2016 году.

Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар ЦСКА Хорватия Олич Ивица Гончаренко Виктор
Комментарии (34)
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De_Frenki
1616170190
Краснодару удачи
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BRO_football
1616170391
Херня какая-то! Не верю!
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Кузьмич на трибуне
1616171263
Новость конечно интересная. Помнится Гончаренко работал в Кубани, и клуб был на втором месте. Если эта новость подтвердится , будет весьма интересно.
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бочаров
1616172295
А от Краснодара до Минска ближе будет когда тренер побежит типа нервы лечить.
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paracetamol
1616173217
Быки меняют шило на мыло.
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владимир миронов
1616175029
А что? Ганчаренко--неплохой вариант, получше Мусаева. Кто знает, как бы сложилось, если бы не Ткачев, он же был президентом Кубани. Не везет Краснодару с руководством.
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Бенедиктус
1616176008
Правильно. Гончаренко в Краснодар, а Мусаев в ЦСКА.
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ySS
1616177084
Какой Олич? Брат такой же начинающий, только с ситуацией знаком?
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JTherry
1616179132
"ценности" у Галицкого, конечно, странные - это я про ганчаренко... но главное, что парк вокруг стадиона хороший)
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Retiremen_VMF
1616182869
Что Гончаренко с невыносимым евробагажом побед, что Мусаев. Что нового может дать Гончаренко. Не, логика Галицкого в футболе явно не работает. Система что ль не та?
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