«Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара»

ЦСКА намерен сменить главного тренера в течение международной паузы. Главный кандидат на пост – Ивица Олич, бывший форвард команды, который сейчас работает в штабе сборной Хорватии.
Нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассматривается как приоритетный вариант на новый сезон «Краснодаром». Белоруса ценит владелец краснодарцев Сергей Галицкий.
- Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
- Гончаренко принял ЦСКА в 2016 году.
Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА
Источник: «Чемпионат»