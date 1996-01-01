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    «Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара»

    ЦСКА намерен сменить главного тренера в течение международной паузы. Главный кандидат на пост – Ивица Олич, бывший форвард команды, который сейчас работает в штабе сборной Хорватии.

    Нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассматривается как приоритетный вариант на новый сезон «Краснодаром». Белоруса ценит владелец краснодарцев Сергей Галицкий.

    • Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • Гончаренко принял ЦСКА в 2016 году.

    Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии23
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      Рейтинг: +5849

      житель СПб 10 минут назад

      Только не Гончаренко в Краснодар! За что это Краснодару?! За что?! Ужас...

      0
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      Рейтинг: +678

      Бенедиктус 10 минут назад

      Правильно. Гончаренко в Краснодар, а Мусаев в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +5963

      владимир миронов 27 минут назад

      А что? Ганчаренко--неплохой вариант, получше Мусаева. Кто знает, как бы сложилось, если бы не Ткачев, он же был президентом Кубани. Не везет Краснодару с руководством.

      0
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      Рейтинг: +10259

      ilichkadr > владимир миронов 18 минут назад

      Ты про какого Ткачева гутаришь? Про жулика, который подмял под себя все земли Краснодарского края?

      1
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      Рейтинг: +217

      PahaSpartak 46 минут назад

      Краснодар хорошо было заявил о себе и несколько лет является участником или одним из главных претендентов на участие в европейских кубках, как минимум. Ему бы нормального тренера, из футбольной страны. Столько денег вложено, академия хорошая.

      1
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      Рейтинг: -189

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 53 минуты назад

      Походу физруку конскому коровы денег предложили больше чем в канющни женя харьковский платил))))

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      Рейтинг: +1962

      Krasnodar 123 54 минуты назад

      Л П и П !

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      Рейтинг: -189

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 55 минут назад

      Ганчаренка верим
      А в бомжатню дырказенит вместо Семака прилезет пьяный мамана в роли главного тренера
      позор голубым

      0
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      Рейтинг: +124

      cheser1970 > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 10 минут назад

      ты что больной при чём тут зенит речь идёт о цска и краснодаре

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      Рейтинг: +10163

      paracetamol 57 минут назад

      Быки меняют шило на мыло.

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      Рейтинг: +805

      S.K.V. > paracetamol 47 минут назад

      это точно

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      Рейтинг: +546

      кран 1 час назад

      Вот это поворот...

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      Рейтинг: +3113

      Из Твери Леха 1 час назад

      Плотно засел белорус в РПЛ, а быкам это только на пользу, встряска хоть какая-то будет, а то чет совсем беспросветное болото.

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