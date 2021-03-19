«Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара»

ЦСКА намерен сменить главного тренера в течение международной паузы. Главный кандидат на пост – Ивица Олич, бывший форвард команды, который сейчас работает в штабе сборной Хорватии.

Нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассматривается как приоритетный вариант на новый сезон «Краснодаром». Белоруса ценит владелец краснодарцев Сергей Галицкий.

Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

Гончаренко принял ЦСКА в 2016 году.

Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА