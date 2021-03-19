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  • Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА

Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА

19 марта 2021, 16:38
18

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, какие кандидатуры рассматриваются руководством ЦСКА на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.

«Прежде всего, уже не раз всплывало имя Ивицы Олича. Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру. В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат.

Всегда рассматривается и вариант с Василием Березуцким. Он вернулся в ЦСКА год назад и сейчас помогает Гончаренко. Правда, пока у Василия нет опыта – вопрос еще, хочет ли он сам этой должности.

Еще одна фигура, в которую я, правда, совсем не верю – еще один белорус Алексей Шпилевский. Сейчас он возглавляет «Кайрат», а до этого долго работал в системе «РБ Лейпциг».

И точно не верю в топового иностранного тренера, чьи имена тоже иногда всплывают. Это противоречит стилю ЦСКА. Предлагать боссам армейцев могут разные фамилии. Но большой или уже поработавший в топ-5 коуч без опыта в России – такое я плохо представляю применительно к ЦСКА», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Олич Ивица Гончаренко Виктор Арустамян Нобель
Комментарии (18)
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general.lizyukov
1616162694
Олич?! При всём уважение, Ивица был отличный игрок, но тренер? Не припоминаю ничего с ним связанного в этой сфере. Пусть попробует. Хотя у нас Вася с Лешей есть. И Овчину вернуть можно, он все-таки опыт имеет.
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vladimir-7
1616163342
Пока не будет сообщения о гл. тренере от Е. Гинера или от Р. Бабаева, никому не поверю. Обсуждать можно любые кандидатуры, но оконча-тельный выбор за руководством ПФК ЦСКА.
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Рубинище
1616166325
Брать без опыта-смешно. что бы за счёт ЦСКА шишки Олич набивал.
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Томик
1616166760
На полном серьёзе обсуждать кандидатуры Березуцкого и Олича и не рассмотреть Игнашевича? Странно как-то. Если своего, то круче нет. А если профессионального тренера серьёзного уровня, то какой нахрен Березуцкий и Олич?
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кран
1616168120
Я думал нам тренер нужен...а не игрок "вчера" закончивший играть...
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Ziklop
1616168682
утка
Ответить
Mariner
1616168721
Да блин, чего за дичь?! Олич отличный игрок был, но какой из него тренер? У России проблемы с местом в табл. коэфф. УЕФА, а одна из лучших команд опять экспериментирует... У нас вон Семак "чудо-тренер", ещё и кони хернёй страдают... ДА ещё и свиньи по ходу в ЛЧ в следующем году будут... Как обычно сольют сразу...
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portero
1616169733
Надеюсь это шутка...
Ответить
житель СПб
1616176144
Что же за проблемы с выбором тренеров в наших клубах?! Неужели нет каких-то состоявшихся кандидатур?
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zigbert
1616254608
Для ЦСКА наиболее верным решением будет возвращение Слуцкого.
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