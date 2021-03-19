Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, какие кандидатуры рассматриваются руководством ЦСКА на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.

«Прежде всего, уже не раз всплывало имя Ивицы Олича. Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру. В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат.

Всегда рассматривается и вариант с Василием Березуцким. Он вернулся в ЦСКА год назад и сейчас помогает Гончаренко. Правда, пока у Василия нет опыта – вопрос еще, хочет ли он сам этой должности.

Еще одна фигура, в которую я, правда, совсем не верю – еще один белорус Алексей Шпилевский. Сейчас он возглавляет «Кайрат», а до этого долго работал в системе «РБ Лейпциг».

И точно не верю в топового иностранного тренера, чьи имена тоже иногда всплывают. Это противоречит стилю ЦСКА. Предлагать боссам армейцев могут разные фамилии. Но большой или уже поработавший в топ-5 коуч без опыта в России – такое я плохо представляю применительно к ЦСКА», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.