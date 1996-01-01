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    Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, какие кандидатуры рассматриваются руководством ЦСКА на пост главного тренера.

    Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.

    «Прежде всего, уже не раз всплывало имя Ивицы Олича. Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру. В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат.

    Всегда рассматривается и вариант с Василием Березуцким. Он вернулся в ЦСКА год назад и сейчас помогает Гончаренко. Правда, пока у Василия нет опыта – вопрос еще, хочет ли он сам этой должности.

    Еще одна фигура, в которую я, правда, совсем не верю – еще один белорус Алексей Шпилевский. Сейчас он возглавляет «Кайрат», а до этого долго работал в системе «РБ Лейпциг».

    И точно не верю в топового иностранного тренера, чьи имена тоже иногда всплывают. Это противоречит стилю ЦСКА. Предлагать боссам армейцев могут разные фамилии. Но большой или уже поработавший в топ-5 коуч без опыта в России – такое я плохо представляю применительно к ЦСКА», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +19569

      bset 43 минуты назад

      У Березуцкого опыта нет, зато у Олича его навалом, ага. Лучше уж Овчинникову дали бы порулить. Он и игроков всех уже знает, и в команде не первый год, и главным успел поработать, и по опыту помощников он обходит и Олича, и Березуцких вместе взятых, и свой стиль у него есть. Буду ждать приглашения Овчинникова назад.

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      Рейтинг: +16362

      vladimir-7 43 минуты назад

      Пока не будет сообщения о гл. тренере от Е. Гинера или от Р. Бабаева,
      никому не поверю. Обсуждать можно любые кандидатуры, но оконча-тельный выбор за руководством ПФК ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2908

      general.lizyukov 54 минуты назад

      Олич?!
      При всём уважение, Ивица был отличный игрок, но тренер? Не припоминаю ничего с ним связанного в этой сфере.
      Пусть попробует. Хотя у нас Вася с Лешей есть. И Овчину вернуть можно, он все-таки опыт имеет.

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      Рейтинг: +16362

      vladimir-7 > general.lizyukov 36 минут назад

      С таким же успехом можно пробовать и Д. Кириченко у
      которого уже есть опыт работы гл. тренером. Стоит
      немного подождать и появятся ещё кандидатуры.

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      Рейтинг: +20467

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Судя по этому раскладу Нобеля, Гончаренко остаётся.

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      Рейтинг: +1772

      Алехсбургер. 1 час назад

      Бредич....

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      Рейтинг: +2891

      Бомбардиръ 1 час назад

      Ивица Олич - хорошая кандидатура, как надеюсь)

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