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    Ярошик: «Через год-два Крал может заиграть в Англии»

    Главный тренер словенского «Целе» Иржи Ярошик поговорил о будущем полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Он видит соотечественника в Англии.

    «Честно говоря, расстраивает, что в России почти не осталось чешских игроков. Чешские футболисты хорошо воспитаны и в футбольном смысле, и в человеческом, поэтому раньше в России мы были очень востребованы и не имели проблем — со всеми дружили, выкладывались на поле. Но в последнее время в Чехии стало меньше качественных игроков, которые могли бы заинтересовать российские клубы.

    Одно из исключений — Алекс Крал. Мне нравятся его трудолюбие и любовь к футболу. Рад, что он поддерживает реноме чешского футбола в России. Надеюсь, в будущем в РПЛ поедет больше игроков из Чехии. Думаю, он может заиграть в Англии через год или два. Алекс заметно вырос за последние годы. В силу его молодости ожидал некоторого спада, но он стал основным игроком и в сборной, и в клубе. С другой стороны, он ещe не всего добился в России. Крал может стать лидером «Спартака», и вот тогда уже будет уместно переходить в более сильную лигу», – сказал чех.

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    Источник: «Матч ТВ»

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