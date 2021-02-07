Ярошик: «Через год-два Крал может заиграть в Англии»

Главный тренер словенского «Целе» Иржи Ярошик поговорил о будущем полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Он видит соотечественника в Англии.

«Честно говоря, расстраивает, что в России почти не осталось чешских игроков. Чешские футболисты хорошо воспитаны и в футбольном смысле, и в человеческом, поэтому раньше в России мы были очень востребованы и не имели проблем — со всеми дружили, выкладывались на поле. Но в последнее время в Чехии стало меньше качественных игроков, которые могли бы заинтересовать российские клубы.

Одно из исключений — Алекс Крал. Мне нравятся его трудолюбие и любовь к футболу. Рад, что он поддерживает реноме чешского футбола в России. Надеюсь, в будущем в РПЛ поедет больше игроков из Чехии. Думаю, он может заиграть в Англии через год или два. Алекс заметно вырос за последние годы. В силу его молодости ожидал некоторого спада, но он стал основным игроком и в сборной, и в клубе. С другой стороны, он ещe не всего добился в России. Крал может стать лидером «Спартака», и вот тогда уже будет уместно переходить в более сильную лигу», – сказал чех.