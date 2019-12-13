Ярошик: «Выступление российских клубов в еврокубках – это провал»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал победу московской команды над «Эспаньолом» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Чешский футболист назвал провалом выступление российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков.

«Вот так нужно прощаться с Лигой Европы. Я рад за ЦСКА, что они выиграли и не опустили руки. Чемпионат России — не слабый, он хороший чемпионат, но им нужно было больше концентрироваться на еврокубках, потому что это делает хорошую рекламу для РПЛ и футболистам, которые там играют.

Есть разница между чешскими командами и российскими, потому что мы не сможем обыгрывать российские команды каждый день. Но, когда идет игра в еврокубках — мы всегда выходим на поле, как на последнюю игру. Может быть, российским командам нужно также концентрироваться, больше отдавать себя. Мне кажется, что они концентрируются больше на российском чемпионате, возможно, потому что он непростой, тяжело завоевать путевку в еврокубки.

Можно ли назвать такие выступления российских команд провалом? Я думаю, что да. Но в Лиге чемпионов, например, «Зениту» не хватало фарта. Ожидал, что какая-нибудь команда пробьется в следующий этап. Могу сказать, что это провал», — сказал Ярошик.

«Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в группах ЛЧ.

ЦСКА финишировал четвертым в группе ЛЕ, «Краснодар» занял третье место.

Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков