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  • Ярошик: «Выступление российских клубов в еврокубках – это провал»

Ярошик: «Выступление российских клубов в еврокубках – это провал»

13 декабря 2019, 10:51
5

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал победу московской команды над «Эспаньолом» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Чешский футболист назвал провалом выступление российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков.

«Вот так нужно прощаться с Лигой Европы. Я рад за ЦСКА, что они выиграли и не опустили руки. Чемпионат России — не слабый, он хороший чемпионат, но им нужно было больше концентрироваться на еврокубках, потому что это делает хорошую рекламу для РПЛ и футболистам, которые там играют.

Есть разница между чешскими командами и российскими, потому что мы не сможем обыгрывать российские команды каждый день. Но, когда идет игра в еврокубках — мы всегда выходим на поле, как на последнюю игру. Может быть, российским командам нужно также концентрироваться, больше отдавать себя. Мне кажется, что они концентрируются больше на российском чемпионате, возможно, потому что он непростой, тяжело завоевать путевку в еврокубки.

Можно ли назвать такие выступления российских команд провалом? Я думаю, что да. Но в Лиге чемпионов, например, «Зениту» не хватало фарта. Ожидал, что какая-нибудь команда пробьется в следующий этап. Могу сказать, что это провал», — сказал Ярошик.

Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков

Источник: Sport24
Лига Европы Лига чемпионов ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Ярошик Иржи
Комментарии (5)
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Давид59
1576224016
Да уж! Фарта Зениту точно не хватало! Ещё им не хватало техники, скорости, точности передач, концентрации, воли к победе, силы удара, правильной тактики, самоотдачи, дисциплины... Продолжать?
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paracetamol
1576225273
Пять раз по пустым воротам били, один раз попали по непустым. Вот уровень!
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starche
1576241334
Какой умный!))
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ROSTOV SUPER
1576830330
Хоть один сказал " провал " , а Семак , к примеру , говорит , что ничего страшного не произошло !
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