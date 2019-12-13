Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Ярошик: «Выступление российских клубов в еврокубках – это провал»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал победу московской команды над «Эспаньолом» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Чешский футболист назвал провалом выступление российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков.

    «Вот так нужно прощаться с Лигой Европы. Я рад за ЦСКА, что они выиграли и не опустили руки. Чемпионат России — не слабый, он хороший чемпионат, но им нужно было больше концентрироваться на еврокубках, потому что это делает хорошую рекламу для РПЛ и футболистам, которые там играют.

    Есть разница между чешскими командами и российскими, потому что мы не сможем обыгрывать российские команды каждый день. Но, когда идет игра в еврокубках — мы всегда выходим на поле, как на последнюю игру. Может быть, российским командам нужно также концентрироваться, больше отдавать себя. Мне кажется, что они концентрируются больше на российском чемпионате, возможно, потому что он непростой, тяжело завоевать путевку в еврокубки.

    Можно ли назвать такие выступления российских команд провалом? Я думаю, что да. Но в Лиге чемпионов, например, «Зениту» не хватало фарта. Ожидал, что какая-нибудь команда пробьется в следующий этап. Могу сказать, что это провал», — сказал Ярошик.

    Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4592

      paracetamol 41 минуту назад

      Пять раз по пустым воротам били, один раз попали по непустым. Вот уровень!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      Давид59 1 час назад

      Да уж! Фарта Зениту точно не хватало! Ещё им не хватало техники, скорости, точности передач, концентрации, воли к победе, силы удара, правильной тактики, самоотдачи, дисциплины... Продолжать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Жорик секс обжорик > Давид59 1 час назад

      Одним словом ни чего..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru