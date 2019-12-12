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  • Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков

Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков

12 декабря 2019, 23:15
41

Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

«Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» – из Лиги Европы.

Подобное произошло впервые за 18 лет. В сезоне-2001/02 российские команды также не пробились в весеннюю часть еврокубковых турниров.

Тогда «Спартак» не смог выйти из группы Лиги чемпионов, «Локомотив» вылетел из Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала, которая в то время проводилась осенью, «Торпедо», «Анжи» и «Черноморец» соперники выбили в 1/64 финала Кубка УЕФА, а «Динамо» – в 1/32 финала этого турнира.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (41)
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paracetamol
1576182812
Провал по-полной!
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+50/-50
1576183935
Это диалектика жизни. Спорт в общем и футбол в частности есть отображение всех направлений в Государстве. Дальше будет хуже. И с этим надо смириться. С этого рая нибудет ни х....!
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den161
1576184077
Это уровень нашего футбола...как жаль...
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zatonn
1576184136
Граждане, не стоит так паниковать! Во времена СССР происходило практически тоже самое. Наши клубы если и выходили в 1/4 финала еврокубков, то с треском оттуда вылетали. Исключение, только Киевское и Тбилисское Динамо. Но в те времена советский футбол был куда сильнее нынешнего российского. Так что воспримите всё как должное и сильно не волнуйтесь.
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Advocaatt
1576184320
Верной дорогой идем товарищи!
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Владислав Vlad
1576184736
Вот объясните, любители лимита, как этот лимит помог нашим клубам в Европе? И как этот же лимит помог нашей сборной?
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Павелий
1576186656
Именно в тот сезон Червиченко стал шатать стул под великим Олегом Ивановичем Романцевым.
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erma
1576187428
Зачем Петр прорубал окно в Европу? Пора его заколачивать, а то один стыд и позор. Будем играть в своей песочнице.
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VVM1964
1576188035
Ну ничего - в следующем сезоне всех порвем , удачи и великих побед всем нашим в евро кубках 2020-2021 ))))))))))))))))))))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
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Волховский
1576193040
Застой в экономике отражается на всем, т. ч. на футболе. Думаю, проблемы у наших клубов будут увеличиваться.
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