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    Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков

    Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

    «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» – из Лиги Европы.

    Подобное произошло впервые за 18 лет. В сезоне-2001/02 российские команды также не пробились в весеннюю часть еврокубковых турниров.

    Тогда «Спартак» не смог выйти из группы Лиги чемпионов, «Локомотив» вылетел из Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала, которая в то время проводилась осенью, «Торпедо», «Анжи» и «Черноморец» соперники выбили в 1/64 финала Кубка УЕФА, а «Динамо» – в 1/32 финала этого турнира.

    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2019 23:15
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2260

      Павелий 10 минут назад

      Именно в тот сезон Червиченко стал шатать стул под великим Олегом Ивановичем Романцевым.

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      Рейтинг: -21

      Вальдемар IV 22 минуты назад

      шахтер подвел, будь загреб чуть порасторопнее

      0
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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad 42 минуты назад

      Вот объясните, любители лимита, как этот лимит помог нашим клубам в Европе? И как этот же лимит помог нашей сборной?

      0
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      Рейтинг: +366

      Vratarь > Владислав Vlad 39 минут назад

      Ой, я вас умоляю, как-будто без лимита мы бы в этой ж... не оказались. Ровно там бы и были. Лимит-шлимит, осень-весна, ВАР ещё обвини.

      0
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      Рейтинг: -21

      Вальдемар IV > Владислав Vlad 22 минуты назад

      можно подумать у нас леги бы были звездные отмени лимит, опять газпром бюджет на пару негров которые два матча в год сыграли потратит вот и все

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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad > Vratarь 17 минут назад

      Да. Без лимита и ЦСКА брал ЛЕ и Зенит.
      Тогда не было лимита 6+5. И не было заоблачных зарплат у наших пешеходов. К тому же наши игроки стремились в Европу, и играли там.
      Но я так и не увидел ответа - как лимит помог нашим клубам и сборной?

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      Рейтинг: +288

      lNeTl > Владислав Vlad 14 минут назад

      А как легионеры помогают?

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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad > Вальдемар IV 13 минут назад

      За-то не будет в клубах тех, кто ходит по полю за огромные деньги, лишь из-за того, что у него российский паспорт.
      К тому же - конкуренция.
      А что, у нас играли плохие игроки? Вагнер Лав, Карвальо, Веллитон, Промес, Халк, Витсель, Перейра.... Список огромен. Причём все эти леги уже попали, когда был введён лимит 6+5.
      Да и пусть у Зенита играют 11 легов. Главное, что бы клубы были сильными, тогда и конкуренция будет и з/п местных не будут выше, чем в Европе.

      0
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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad > lNeTl 8 минут назад

      Так их у нас и нет. У нас есть зажравшиеся паспорта, которые играют из-за своего паспорта.
      За такие деньги, которые платят за рос. игроков можно купить качественного лега.
      Допустим у клуба есть 100 млн.
      Нужно купить 10 игроков. Средний лег стоит 10 млн, а средний россиянин 15-20 млн (из-за паспорта)
      Ну и сколько средних легов купят, если есть лимит 6+5??? Т.е.5 россиян - это минимум 75 млн. А на оставшиеся 15 млн покупаем днищенских легов. Вот и вся математика.

      0
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      Рейтинг: +45

      Advocaatt 49 минут назад

      Верной дорогой идем товарищи!

      3
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      Рейтинг: +2596

      zatonn 52 минуты назад

      Граждане, не стоит так паниковать! Во времена СССР происходило практически тоже самое. Наши клубы если и выходили в 1/4 финала еврокубков, то с треском оттуда вылетали. Исключение, только Киевское и Тбилисское Динамо. Но в те времена советский футбол был куда сильнее нынешнего российского. Так что воспримите всё как должное и сильно не волнуйтесь.

      2
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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad > zatonn 44 минуты назад

      Ну, в то время дойти до 1/4 - это уже героизм.
      Групповых этапов не было, сразу начиналась кубковая система. Там одна ошибка приравнивалась к вылету.
      А сейчас можно и с 7-ю очками выйти из группы))

      2
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      Рейтинг: +2180

      den161 53 минуты назад

      Это уровень нашего футбола...как жаль...

      3
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      Рейтинг: +2693

      +50/-50 56 минут назад

      Это диалектика жизни. Спорт в общем и футбол в частности есть отображение всех направлений в Государстве. Дальше будет хуже. И с этим надо смириться.
      С этого рая нибудет ни х....!

      4
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      Рейтинг: +489

      fhnv 1 час назад

      ПООООЗООООООР !!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4586

      paracetamol 1 час назад

      Провал по-полной!

      4
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      Рейтинг: +489

      fhnv > paracetamol 1 час назад

      ни то слово

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      Рейтинг: +68

      egor tikhonov 1 час назад

      что-то в России на следующий год будет! это не просто так!

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