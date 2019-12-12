Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков

Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

«Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» – из Лиги Европы.

Подобное произошло впервые за 18 лет. В сезоне-2001/02 российские команды также не пробились в весеннюю часть еврокубковых турниров.

Тогда «Спартак» не смог выйти из группы Лиги чемпионов, «Локомотив» вылетел из Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала, которая в то время проводилась осенью, «Торпедо», «Анжи» и «Черноморец» соперники выбили в 1/64 финала Кубка УЕФА, а «Динамо» – в 1/32 финала этого турнира.