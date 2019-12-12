Ни один российский клуб не сыграет в плей-офф еврокубков

Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

«Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, заняв последние места в своих квартетах.

ЦСКА досрочно прекратил борьбу за путевку в плей-офф Лиги Европы еще в ноябре.

Сегодня «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» (0:3) и также остался без евровесны.