Ни один российский клуб не сыграет в плей-офф еврокубков

Позор российским «Топ клубам»!!! Нет у нас желающих играть в футбол, есть только дикое желание нахапать денег... игрочишки!!! Зарплаты им надо сделать как шахтерам в Кузбассе и рабочих часов столько же... вот тогда я посмотрю кто будет играть в футбол... я уверен только талантливые и желающие ребята!!! Позор российским «Топ клубам»!!!
Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.
«Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, заняв последние места в своих квартетах.
ЦСКА досрочно прекратил борьбу за путевку в плей-офф Лиги Европы еще в ноябре.
Сегодня «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» (0:3) и также остался без евровесны.