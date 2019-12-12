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    Ни один российский клуб не сыграет в плей-офф еврокубков

    Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

    «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, заняв последние места в своих квартетах.

    ЦСКА досрочно прекратил борьбу за путевку в плей-офф Лиги Европы еще в ноябре.

    Сегодня «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» (0:3) и также остался без евровесны.

    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2019 22:54
    Комментарии58
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      Рейтинг: +16

      Kolyan1985 2 минуты назад

      Позор российским «Топ клубам»!!! Нет у нас желающих играть в футбол, есть только дикое желание нахапать денег... игрочишки!!! Зарплаты им надо сделать как шахтерам в Кузбассе и рабочих часов столько же... вот тогда я посмотрю кто будет играть в футбол... я уверен только талантливые и желающие ребята!!! Позор российским «Топ клубам»!!!

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      Рейтинг: +1641

      vitvik 14 минут назад

      Эспаньол не не идёт среди лидеров Примеры, но отвоевать у него ничейку очень престижно, по нынешним временам!

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      Рейтинг: +2139

      кошмарик 30 минут назад

      позор позоров.. уныло как никогда.. и счет во всех матчах разгромный

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      Рейтинг: +15

      Selenidera 44 минуты назад

      Меньше надо было скакать в прошлом году по поводу рядового в принципе достижения - вылета сборной в одной четвёртой финала на ЧМ. Вся эта беспричинная, по сути, эйфория не могла не сказаться,само собой отрицательно,на всём российском футболе.

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      Рейтинг: +350

      borusse 48 минут назад

      это прорыв или рывок ?

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      Рейтинг: +774

      petr69 > borusse 38 минут назад

      Это заговор против России.Придется проводить свой турнир,с хорошими премиальными. Это будет наш ответ на происки

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      Рейтинг: +15125

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Это результат дзюбилизма нашего футбола.

      5
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      Рейтинг: +410

      O-Z 50 минут назад

      Это прорыв!!! Зенит доказал что он лучший клуб россии. Локомотив снова облажался. Цска просто сдался. Краснодар побрыкался.

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      Рейтинг: +45

      Advocaatt 52 минуты назад

      Такое чувство, что в России футболом управляют либо дураки, либо воры, либо ж..ы (жадные люди)..

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      Рейтинг: +300

      Граф2019 > Advocaatt 17 минут назад

      в России управляют футболом люди далекие от него и не когда не играли в мяч...

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      Рейтинг: -108

      BARCLAYS_APL 58 минут назад

      Что вы хотели губа не дура и по другому говоря мечтать не вредно

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      Рейтинг: +680

      Cubinec1989 59 минут назад

      **@ный позор!!!! Что за страна у нас такая!? Куда не глянешь- везде жопа!!!(

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