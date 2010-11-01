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    Иржи Ярошик: «Не знаю, почему в России не расследуют договорные матчи»

    Бывший футболист ЦСКА, «Сарагосы» и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал о ходе судебного процесса по делу о договорном характере матча между «Леванте» и «Сарагосой».

    – Вы один из немногих футболистов, на чьем банковском счете не найдено подозрительных переводов. И вы не из той команды, которая сдала матч. Так в чем же следствие видит вашу вину?

    – В суд вызываются все участники матча. Виновны не только те, кто получают деньги. Виновны и те, кто их предлагают. Лично я перед игрой ничего не знал о каких-либо договоренностях. Но теперь всем участникам матча грозят большие наказания, и я переживаю из-за этого. Я немного боюсь.

    – Какое максимально возможное наказание?

    – Возможных санкций очень много. Я помню две из них – отлучение от футбола на срок до шести лет и штраф до 2 миллионов евро.

    – У вас есть 2 миллиона евро?

    – Надо посмотреть в кармане.

    – В России договорных матчей явно больше, чем в Испании, но никаких судов нет. Почему?

    – Чемпионат Испании транслируется по всему миру. Очевидно, что договорной матч – это плохая реклама для чемпионата. Поэтому в Испании и стремятся от этого очиститься. Возможно, хотят вынести большие наказания для того, чтобы такое больше не повторялось.

    Не знаю, почему в России не занимаются расследованиями договорных матчей. Если ты играешь долгие годы на высоком уровне, то обязательно с этим столкнешься. Когда на матч приезжают ваши фанаты, а вы сдаете игру – это очень неприятно.

    Я хочу просто обратиться к футболистам и призвать их быть честными. Чтобы они могли посмотреть в зеркало и сказать: «Я всегда был честным». Таких людей надо уважать. Не только в футболе, но и в жизни.

    – Сейчас вы начинающий тренер. Что если когда-нибудь президент клуба скажет вам: «У нас долг за прошлый сезон, надо отдать игру»?

    – Я отвечу ему: «До свидания». Как тренер, я никогда не сыграю договорной матч, – сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского», передает Sports.ru.

    • В России Ярошик выступал за ЦСКА (2003-2004) и «Крылья Советов» (2008-2009).
    • 2 сентября пройдет решающее судебное заседание по делу о договорном характере матча между «Леванте» и «Сарагосой».
    • В последнем туре чемпионата Испании сезона-2010/11 «Сарагоса» избежала вылета в Сегунду благодаря победе в гостях над «Леванте» (2:1).
    • По данным испанской прокуратуры, «Сарагоса» перевела 965 тысяч евро на счета некоторых своих футболистов и тренеров, затем они передали эти деньги игрокам «Леванте».

    Источник: YouTube-канал «Маза Вишневского»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6786

      ufos73 8 минут назад

      Тут то все понятно, Газпром весь футбик наш купил, еще и ФИФА отстегивает, че хочет то и делает.

      1
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      Рейтинг: +7783

      KLIM777 9 минут назад

      Где он вообще про Россию что-то сказал? Вырезали из под штанов опять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +926

      Etiainen 15 минут назад

      Сам погряз в них

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6978

      Skull_Boy 22 минуты назад

      У Газпрома спроси про матч против Урала с тремя левыми удалениями и все станет на свои места

      2
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      Рейтинг: +405

      KPCCSPB > Skull_Boy 14 минут назад

      Ахахаха, посмотри игру своего позорного спортока в чемпионский сезон. Судьи по 7 минут добавляли, удаляли тоже игроков не всегда за дело, игру не завершали, пока спорток не отыгрался, или не выйдет вперед. Херню лепишь тут, давно бы судья сел, если бы там кого-то подкупили. Но, мозгов у тебя это понять не хватит)

      -2
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      Рейтинг: +917

      Alekxei Z. > KPCCSPB 9 минут назад

      Конечно ты прав. А ещё Спартак в чемпионском сезоне пенальти бил......первый и последний в 29 туре...Всё купил , а это забыли....Вам ли рот разевать ????

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      Рейтинг: +62

      Ряженый161 > KPCCSPB 52 секунды назад

      Не отличить конявого от мясного, да ты феерически туп даже для футбольного сайта, малец.

      0
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      Рейтинг: +6978

      Skull_Boy > KPCCSPB 25 секунд назад

      Дятел это у тебя мозгов нет и весь спорт в РФ "живет" только из-за Газа, если есть такой спонсор в наличии и иди проспись недоносок

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