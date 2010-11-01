Иржи Ярошик: «Не знаю, почему в России не расследуют договорные матчи»

Бывший футболист ЦСКА, «Сарагосы» и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал о ходе судебного процесса по делу о договорном характере матча между «Леванте» и «Сарагосой».

– Вы один из немногих футболистов, на чьем банковском счете не найдено подозрительных переводов. И вы не из той команды, которая сдала матч. Так в чем же следствие видит вашу вину?

– В суд вызываются все участники матча. Виновны не только те, кто получают деньги. Виновны и те, кто их предлагают. Лично я перед игрой ничего не знал о каких-либо договоренностях. Но теперь всем участникам матча грозят большие наказания, и я переживаю из-за этого. Я немного боюсь.

– Какое максимально возможное наказание?

– Возможных санкций очень много. Я помню две из них – отлучение от футбола на срок до шести лет и штраф до 2 миллионов евро.

– У вас есть 2 миллиона евро?

– Надо посмотреть в кармане.

– В России договорных матчей явно больше, чем в Испании, но никаких судов нет. Почему?

– Чемпионат Испании транслируется по всему миру. Очевидно, что договорной матч – это плохая реклама для чемпионата. Поэтому в Испании и стремятся от этого очиститься. Возможно, хотят вынести большие наказания для того, чтобы такое больше не повторялось.

Не знаю, почему в России не занимаются расследованиями договорных матчей. Если ты играешь долгие годы на высоком уровне, то обязательно с этим столкнешься. Когда на матч приезжают ваши фанаты, а вы сдаете игру – это очень неприятно.

Я хочу просто обратиться к футболистам и призвать их быть честными. Чтобы они могли посмотреть в зеркало и сказать: «Я всегда был честным». Таких людей надо уважать. Не только в футболе, но и в жизни.

– Сейчас вы начинающий тренер. Что если когда-нибудь президент клуба скажет вам: «У нас долг за прошлый сезон, надо отдать игру»?

– Я отвечу ему: «До свидания». Как тренер, я никогда не сыграю договорной матч, – сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского», передает Sports.ru.