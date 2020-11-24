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  • Ярошик: «Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в еврокубках»

Ярошик: «Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в еврокубках»

24 ноября 2020, 18:52
8

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал выступление российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

«В России очень хороший и тяжелый чемпионат. Но надо понимать, что европейские болельщики не следят за российской Премьер-лигой, а следят лишь за матчами российских клубов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И когда ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» показывают неудачные результаты в Европе, то у болельщиков складывается ощущение, что чемпионат России слабый. Но я так не считаю.

В игре российских клубов мне не хватает того, что есть у клубов европейских. Европейские клубы в Лиге чемпионов и в Лиге Европы выкладываются на 150 процентов и отдают все свои силы. Да, следующие после европейских матчи в национальных первенствах даются сложнее, но что поделать? Команды стремятся показать себя на международной арене. Я не вижу такого же рвения у российских команд.

Понимаю, что российские клубы в первую очередь хотят выиграть национальный чемпионат. Но если у вас есть возможность — играйте, рубитесь и показывайте свой максимум в Европе! Когда мне звонили журналисты из России после жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, они говорили, что российские клубы легко выйдут из своих групп и пройдут в плей-офф. Но так легко в Европе не бывает. Команды из маленьких европейских чемпионатов особенно концентрируются на международных матчах, поэтому российские команды испытывают трудности с ними.

Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в европейских турнирах, а российским журналистам пора перестать об этом писать и говорить. Когда игроки постоянно об этом читают и слышат, это на них очень плохо сказывается. Что мы и видим по последним сезонам в Европе, где клубы из России выступают крайне неудачно. Не надо чувствовать себя фаворитами, надо показывать себя в матчах. Если российские клубы начнут показывать хорошую игру, показывать результат, то в Европе все начнут уважительно относиться к российскому футболу. Статус фаворита надо заслужить», — сказал Ярошик.

  • За три тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы ни один российский клуб не сумел одержать победу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Зенит Локомотив Краснодар Ярошик Иржи
Комментарии (8)
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raritet
1606233518
Ментальность мешает . Убогая ментальность сытых котов. Чем больше денег в российском футболе-тем плачевнее результат. Не помогают даже вкрапления хороших европейского уровня футболистов.
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Алехсбургер.
1606236171
оказывается и на Бомбе можно прочитать грамотные и внятные комментарии...
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Nevsky_RU
1606236314
Чех дело молотит. Но это лишь одна из причин. Их целый комплекс. А вот решать их некому. Везде дилетанты, коррупционеры и прочие мракобесы у кормушек
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ySS
1606238089
Трудно не согласиться с Ярошиком. Что сделать проще всего, так это заткнуться всевозможным экспертам и журналюгам. Слишком много ставящих вопросы, а отвечать почти некому.
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Niko
1606245309
Подписываюсь под каждым словом. Только не надо на прессу валить. Всех хвалят, самим надо не расслабляться. А именно на 150 играть. На 100 играют сейчас и это уровень
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general.lizyukov
1606287807
Два КУЕФА и выход ЦСКА в 1/4 ЛЧ наших расслабили. Посчитали, что могут тягаться. А присмотреться - везения там чуть ли не больше умения. Да, везёт сильнейшим, но планомерного роста, качественной постоянной игры не показывают. Отсюда нынешние результаты. Особенно против "слабых" клубов.
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qzma
1606324840
хорошо сказал, молодец, в самую суть
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