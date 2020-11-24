Ярошик: «Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в еврокубках»

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал выступление российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

«В России очень хороший и тяжелый чемпионат. Но надо понимать, что европейские болельщики не следят за российской Премьер-лигой, а следят лишь за матчами российских клубов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И когда ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» показывают неудачные результаты в Европе, то у болельщиков складывается ощущение, что чемпионат России слабый. Но я так не считаю.

В игре российских клубов мне не хватает того, что есть у клубов европейских. Европейские клубы в Лиге чемпионов и в Лиге Европы выкладываются на 150 процентов и отдают все свои силы. Да, следующие после европейских матчи в национальных первенствах даются сложнее, но что поделать? Команды стремятся показать себя на международной арене. Я не вижу такого же рвения у российских команд.

Понимаю, что российские клубы в первую очередь хотят выиграть национальный чемпионат. Но если у вас есть возможность — играйте, рубитесь и показывайте свой максимум в Европе! Когда мне звонили журналисты из России после жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, они говорили, что российские клубы легко выйдут из своих групп и пройдут в плей-офф. Но так легко в Европе не бывает. Команды из маленьких европейских чемпионатов особенно концентрируются на международных матчах, поэтому российские команды испытывают трудности с ними.

Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в европейских турнирах, а российским журналистам пора перестать об этом писать и говорить. Когда игроки постоянно об этом читают и слышат, это на них очень плохо сказывается. Что мы и видим по последним сезонам в Европе, где клубы из России выступают крайне неудачно. Не надо чувствовать себя фаворитами, надо показывать себя в матчах. Если российские клубы начнут показывать хорошую игру, показывать результат, то в Европе все начнут уважительно относиться к российскому футболу. Статус фаворита надо заслужить», — сказал Ярошик.