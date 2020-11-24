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    Ярошик: «Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в еврокубках»

    Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал выступление российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

    «В России очень хороший и тяжелый чемпионат. Но надо понимать, что европейские болельщики не следят за российской Премьер-лигой, а следят лишь за матчами российских клубов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И когда ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» показывают неудачные результаты в Европе, то у болельщиков складывается ощущение, что чемпионат России слабый. Но я так не считаю.

    В игре российских клубов мне не хватает того, что есть у клубов европейских. Европейские клубы в Лиге чемпионов и в Лиге Европы выкладываются на 150 процентов и отдают все свои силы. Да, следующие после европейских матчи в национальных первенствах даются сложнее, но что поделать? Команды стремятся показать себя на международной арене. Я не вижу такого же рвения у российских команд.

    Понимаю, что российские клубы в первую очередь хотят выиграть национальный чемпионат. Но если у вас есть возможность — играйте, рубитесь и показывайте свой максимум в Европе! Когда мне звонили журналисты из России после жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, они говорили, что российские клубы легко выйдут из своих групп и пройдут в плей-офф. Но так легко в Европе не бывает. Команды из маленьких европейских чемпионатов особенно концентрируются на международных матчах, поэтому российские команды испытывают трудности с ними.

    Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в европейских турнирах, а российским журналистам пора перестать об этом писать и говорить. Когда игроки постоянно об этом читают и слышат, это на них очень плохо сказывается. Что мы и видим по последним сезонам в Европе, где клубы из России выступают крайне неудачно. Не надо чувствовать себя фаворитами, надо показывать себя в матчах. Если российские клубы начнут показывать хорошую игру, показывать результат, то в Европе все начнут уважительно относиться к российскому футболу. Статус фаворита надо заслужить», — сказал Ярошик.

    • За три тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы ни один российский клуб не сумел одержать победу.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +822

      ySS 30 минут назад

      Трудно не согласиться с Ярошиком.
      Что сделать проще всего, так это заткнуться всевозможным экспертам и журналюгам.
      Слишком много ставящих вопросы, а отвечать почти некому.

      0
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      Рейтинг: +1334

      Nevsky_RU 1 час назад

      Чех дело молотит. Но это лишь одна из причин. Их целый комплекс. А вот решать их некому. Везде дилетанты, коррупционеры и прочие мракобесы у кормушек

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1357

      Алехсбургер. 1 час назад

      оказывается и на Бомбе можно прочитать грамотные и внятные комментарии...

      0
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      Рейтинг: +2800

      raritet 1 час назад

      Ментальность мешает . Убогая ментальность сытых котов. Чем больше денег в российском футболе-тем плачевнее результат. Не помогают даже вкрапления хороших европейского уровня футболистов.

      2
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      Рейтинг: +356

      ab15488 > raritet 1 час назад

      Согласен, художник должен быть голодным. Деньги испортили кучу перспективных футболистов, боксеров, хоккеистов. Все лучшие достижения наших спортсменов сконцентрированны там где нет больших денег. Художественная гимнастика, фигурное катание. Там единственный шанс хоть как то обеспечить себя в будущем, это рваться на вершину, выигрывать, что девчонки и делают, а какой стимул рвать, простите, жопу, если в 20 лет ты получаешь зарплату в десятки - сотни тысяч долларов только за российский паспорт?

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      Рейтинг: +5943

      Alekxei Z. 1 час назад

      У нас в СМИ приветствуется ложный патриотизм, от этого и многие беды. " Величие " просто распирает многих , но вот в чём именно никто не может дать ответ.

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