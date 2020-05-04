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    Ярошик: «Спартак» первым вышел на меня, но ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что мог оказаться в «Спартаке», однако он относительно соседей промедлил. После ЦСКА чех выступал в АПЛ.

    «Спартак» первым вышел на меня, но клубы не смогли договориться. ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил за меня нужные деньги. Потому я и выбрал этот клуб.

    Не было ли обидно, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА спустя несколько месяцев после моего ухода в «Челси»? Когда я был футболистом, не задумывался об этом. С одной стороны, я лучше чувствовал себя в ЦСКА, потому что был одним из лидеров команды. С другой — мне довелось поиграть со звeздами мирового уровня. И почти сразу после переезда в Англию завоевать Кубок лиги и стать чемпионом, чего с «Челси» не было 50 лет. Так что сложный вопрос. В идеале хотел бы находиться одновременно и в ЦСКА, и в «Челси». Но, к сожалению, это невозможно», – сказал Ярошик «Российской газете».

    • В ЦСКА чех выступал с 2003 по 2004 год.
    • Также в России Ярошик играл за «Крылья Советов».
    • С «Челси» полузащитник брал АПЛ.

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2316

      alarm 38 минут назад

      спас карьеру, поздравляем! а ведь мог пополнить ряды дезеувов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2999

      Борат 44 минуты назад

      Ах как прекрасно ЦСКА жарил свиней все нулевые ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13018

      vka1970 1 час назад

      Кто смел тот и съел.ЦСКА смог, а мы нет.Всё просто.В кругу "друзей" иплом не щёлкай.

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