Ярошик: «Сборная Чехии? Это не футбол. Это позор!»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик раскритиковал игроков национальной команды после товарищеского матча с Россией. Чехи сегодня уступили россиянам в Ростове-на-Дону со счетом 1:5.

«Результат, конечно, неприятный. Но еще хуже то, как играла наша команда. Это не футбол. Это позор! Досмотрел матч до конца. Но когда в первом тайме мы пропустили аж три мяча, испугался, что получим пять или шесть штук. А ведь могли получить и больше.

Сборная России? Видите, как все меняется в футболе. Перед чемпионатом мира ваши игроки были не уверены в себе. Но сейчас вы здорово преобразились! На поле видна настоящая команда, футболисты бьются друг за друга. Видны сумасшедшие эмоции! Все носятся, отдаются игре. А чехи, похоже, приехали встретиться и поговорить о своих делах. О футболе они что-то забыли. Это не футбол. Никто не бегал. Очень обидно.

Не стал бы никого выделать в составе вашей сборной. Вы сильны именно коллективом. Звезд нет, но есть команда! Раньше и у чехов была такая же команда. Что теперь нам остается? Не думаю, что мы и в хоккее способны победить Россию. Хотя шансов больше, чем у футболистов», – заявил Ярошик.

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