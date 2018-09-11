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    Ярошик: «Сборная Чехии? Это не футбол. Это позор!»

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик раскритиковал игроков национальной команды после товарищеского матча с Россией. Чехи сегодня уступили россиянам в Ростове-на-Дону со счетом 1:5.

    «Результат, конечно, неприятный. Но еще хуже то, как играла наша команда. Это не футбол. Это позор! Досмотрел матч до конца. Но когда в первом тайме мы пропустили аж три мяча, испугался, что получим пять или шесть штук. А ведь могли получить и больше.

    Сборная России? Видите, как все меняется в футболе. Перед чемпионатом мира ваши игроки были не уверены в себе. Но сейчас вы здорово преобразились! На поле видна настоящая команда, футболисты бьются друг за друга. Видны сумасшедшие эмоции! Все носятся, отдаются игре. А чехи, похоже, приехали встретиться и поговорить о своих делах. О футболе они что-то забыли. Это не футбол. Никто не бегал. Очень обидно.

    Не стал бы никого выделать в составе вашей сборной. Вы сильны именно коллективом. Звезд нет, но есть команда! Раньше и у чехов была такая же команда. Что теперь нам остается? Не думаю, что мы и в хоккее способны победить Россию. Хотя шансов больше, чем у футболистов», – заявил Ярошик.

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2018 01:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 10:46

      Меньше года назад сборная России тоже показывала не выразительный футбол. Сейчас появилась уверенность и побеждаем резервным составом.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:02

      Мы через это уже прошли надо и вам это прочувствовать. Кризисы и спады бывают у всех. Наша сборная похоже из этой ямы выбралась...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 11 сентября 2018, 06:01

      Я бы сказал дно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 сентября 2018, 05:33

      Согласен Чехия была никакая

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 сентября 2018, 05:05

      Дааа...Иржи,это не та сборная в которой играл ты.Есть над чем работать.Не грусти.Будет и на вашей улице праздник.Чехи народ трудолюбивый...

      7
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 11 сентября 2018, 04:45

      А еще ,не так давно,такое мнение можно было спокойно
      высказать о сб.России...)))

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > alex1951 11 сентября 2018, 05:02

      Вы правы на все 100 %.Хорошо что времена и сборная наша меняются.И в лучшую сторону.

      4
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