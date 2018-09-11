Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ярошик: «Сборная Чехии? Это не футбол. Это позор!»

11 сентября 2018, 01:24
7

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик раскритиковал игроков национальной команды после товарищеского матча с Россией. Чехи сегодня уступили россиянам в Ростове-на-Дону со счетом 1:5.

«Результат, конечно, неприятный. Но еще хуже то, как играла наша команда. Это не футбол. Это позор! Досмотрел матч до конца. Но когда в первом тайме мы пропустили аж три мяча, испугался, что получим пять или шесть штук. А ведь могли получить и больше.

Сборная России? Видите, как все меняется в футболе. Перед чемпионатом мира ваши игроки были не уверены в себе. Но сейчас вы здорово преобразились! На поле видна настоящая команда, футболисты бьются друг за друга. Видны сумасшедшие эмоции! Все носятся, отдаются игре. А чехи, похоже, приехали встретиться и поговорить о своих делах. О футболе они что-то забыли. Это не футбол. Никто не бегал. Очень обидно.

Не стал бы никого выделать в составе вашей сборной. Вы сильны именно коллективом. Звезд нет, но есть команда! Раньше и у чехов была такая же команда. Что теперь нам остается? Не думаю, что мы и в хоккее способны победить Россию. Хотя шансов больше, чем у футболистов», – заявил Ярошик.

Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Чехия Россия Ярошик Иржи
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1536630340
А еще ,не так давно,такое мнение можно было спокойно высказать о сб.России...)))
Ответить
Krossmen73
1536631535
Дааа...Иржи,это не та сборная в которой играл ты.Есть над чем работать.Не грусти.Будет и на вашей улице праздник.Чехи народ трудолюбивый...
Ответить
Nerlinger
1536633210
Согласен Чехия была никакая
Ответить
Зенит 12
1536634917
Я бы сказал дно
Ответить
Рубик Докоян
1536645763
Мы через это уже прошли надо и вам это прочувствовать. Кризисы и спады бывают у всех. Наша сборная похоже из этой ямы выбралась...
Ответить
zigbert
1536651999
Меньше года назад сборная России тоже показывала не выразительный футбол. Сейчас появилась уверенность и побеждаем резервным составом.
Ответить
Главные новости
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
3
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Все новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
3
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
3
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
4
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
3
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+