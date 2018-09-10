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    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов


    2.1
    Голосов: 7
    10.09.2018 20:50
    Очень мощный матч с Чехией. 5:1!

    Четыре изменения по сравнению с матчей против Турции

    Станислав Черчесов не стал выставлять полностью второй состав для проверки резерва и поменял только четырех игроков. Кудряшов и Дзюба получили травмы в Турции и не были заявлены на игру с Чехией, повреждение во время прошлого матча получил и Джикия, хотя заменен не был, а Зобнина все-таки решили приберечь.

    В итоге левый фланг обороны закрыл Рауш, в центре защиты появился Семенов, Заболотный вышел вместо Дзюбы, также на поле с первых минут выпустили Ионова – как раз игрока «Ростова», на поле которого и проходил матч.

    Газинский – капитан

    Акинфеев не был вызван на сбор, Дзюба травмирован, и в том составе, который Черчесов выпустил на игру с Чехией, капитанская повязка досталась Газинскому, проводившему всего 12-й матч за сборную. Если вообще считать игры в футболке российской команды, то лишь четверо из этого состава сыграли за сборную меньше, чем Газинский. И хотя футболисту «Краснодара» уже 29 лет, в команде он еще не самый старший.

    Но в качестве капитана Газинский отлично начал игру, вырезав классный голевой пас на Ионова.

    Лунев ассистирует, Заболотный забивает

    Эта сборная России настолько крутая, что за нее забивают даже Ионов и Заболотный. Оба легко реализовали выходы один на один, воспользовавшись чудовищными провалами чешской обороны, а потом первый забил пенальти, который заработал второй. Ну а Заболотный свой первый гол за сборную забил после того, как Лунев вынес мяч от своих ворот – можно и ассист записать.

    Отдельный момент – празднование забитого мяча. Эффектно!

    Насколько бы слабой ни считалась Чехия, да еще и с изменениями в составе, но 3:0 к получасу игры – это очень мощно.

    Антураж фантастический

    Времена, когда на товарищескую игру сборной России приходило несколько тысяч человек, и когда на это смотреть было невыносимо, кажется, прошли. Все билеты на матч, который проходил на новенькой «Ростов Арене», были проданы, а поддержка на трибунах возвращала нас обратно на прекрасный ЧМ-2018. Столь эмоциональная отдача от болельщиков нашу команду вдохновляет сильно. Не в последнюю очередь из-за этого сборная России феерично начала матч с Чехией.

    Может быть, обстановка на трибунах стала откровением и для чешской команды. Давно ли они проводили товарищескую игру в таких условиях?

    Дебютировали Стоцкий и Сорокин

    «Играть на разных позициях – это постоянно преследует меня. В «Балтике», мне кажется, я сыграл, в принципе, на всех позициях». Самый универсальный футболист нынешнего состава сборной России получил возможность сыграть десять минут – Дмитрий Стоцкий, способный закрыть вообще любую позицию на поле, заменил в конце игры Дениса Черышева. Воспитанник калининградского футбола результативными действиями не отметился, но зато был одним из первых, кто поздравил Полоза с пятым голом сборной России.

    Егор Сорокин также сыграл первый матч за сборную, выйдя на поле за четыре минуты до конца уже при счете 5:1.

    Полоз забил самый красивый гол

    Сам он лишь завершал комбинацию, в которой был зидановский финт Зобнина, отличный пас на фланг Раушу, откуда и последовал классный кросс. Два мяча с выхода один на один, два со стандартов (пенальти, угловой), один после комбинации – очень здорово и разнообразно. А результативность так вообще рекордная. Это вечер зрителей «Ростов Арены». Им сегодня круто повезло.

    А мы совсем не зря вспомнили сегодня те самые 4:1 в 2012-м.

    Один из лучших матчей в истории Россия сыграла с чехами. Сейчас они не очень

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер сборной России
    Рейтинг: 2.1 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии30
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 11 сентября 2018, 11:37

      Как диорея после запора

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > х** вам всем 11 сентября 2018, 19:36

      Тема раскрыта.
      Предметом владеешь)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > alex1951 12 сентября 2018, 16:19

      Как проктолог тему знаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 11 сентября 2018, 11:19

      Смотрел лично на стадионе. Матч понравился. Атмосфера шикарная. Рядом сидели болельщики из Волгограда, Краснодара, Волгодонска. Как бы не критиковали Чехов, но наши играли нормально. Почаше бы такие матчи. Сколько женщин, детей, народ полюбил футбол, спасибо ЧМ по футболу. Моя 90-то летняя мама и та стала смотреть футбол.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Ростов рулит. 11 сентября 2018, 19:37

      Мамуле привет из вражьего города))))

      -1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 11 сентября 2018, 09:27

      Может с точки зрения важности матч и не самый-самый,
      но народ ,ребята держат в тонусе,это намного важнее...
      Вырабатывают веру в себя..как там было на ЧМ - баннер : ,,мы играем для вас,,
      Такие времена щас времена)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 сентября 2018, 09:07

      Атмосфера на стадионе была даже лучше чем на ЧМ (в Ростове наша сборная к сожалению не играла), да не было той экзотики и пестрости, что была с Бразильцами и Мексиканцами, но забитый полный стадион топящий за одну команду это очень впечатляющее, когда за любой удачный момент стадион взрывается шумом такого даже на "Ростове" не было.
      Спасибо за праздник, приезжайте еще.

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 11 сентября 2018, 08:23

      Хоть у слабых научились выигрывать.

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 сентября 2018, 06:48

      настоящая футбольная сборная стала не то что раньше мальчики для битья

      0
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 11 сентября 2018, 06:18

      слышь автор статьи что значит забивают ДАЖЕ ионов и заболотный???
      баран ты ***!!!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 сентября 2018, 03:31

      Думала, что скатают ничейку, чтобы не обижать гостей в товарнике, нет, определенно, мне такая сборная нравится

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 11 сентября 2018, 02:35

      Игра порадовала,а результат ещё больше.Спасибо! - не зря люди на стадион пришли - эмоций на 100+! Спасибо - Всем!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 10 сентября 2018, 23:02

      перепутал автор строчки-заболотний и ионов делают эту сборку шикарной

      1
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