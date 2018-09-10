Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

Четыре изменения по сравнению с матчей против Турции

Станислав Черчесов не стал выставлять полностью второй состав для проверки резерва и поменял только четырех игроков. Кудряшов и Дзюба получили травмы в Турции и не были заявлены на игру с Чехией, повреждение во время прошлого матча получил и Джикия, хотя заменен не был, а Зобнина все-таки решили приберечь.

В итоге левый фланг обороны закрыл Рауш, в центре защиты появился Семенов, Заболотный вышел вместо Дзюбы, также на поле с первых минут выпустили Ионова – как раз игрока «Ростова», на поле которого и проходил матч.

Газинский – капитан

Акинфеев не был вызван на сбор, Дзюба травмирован, и в том составе, который Черчесов выпустил на игру с Чехией, капитанская повязка досталась Газинскому, проводившему всего 12-й матч за сборную. Если вообще считать игры в футболке российской команды, то лишь четверо из этого состава сыграли за сборную меньше, чем Газинский. И хотя футболисту «Краснодара» уже 29 лет, в команде он еще не самый старший.

Но в качестве капитана Газинский отлично начал игру, вырезав классный голевой пас на Ионова.

Лунев ассистирует, Заболотный забивает

Эта сборная России настолько крутая, что за нее забивают даже Ионов и Заболотный. Оба легко реализовали выходы один на один, воспользовавшись чудовищными провалами чешской обороны, а потом первый забил пенальти, который заработал второй. Ну а Заболотный свой первый гол за сборную забил после того, как Лунев вынес мяч от своих ворот – можно и ассист записать.

Отдельный момент – празднование забитого мяча. Эффектно!

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Насколько бы слабой ни считалась Чехия, да еще и с изменениями в составе, но 3:0 к получасу игры – это очень мощно.

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Антураж фантастический

Времена, когда на товарищескую игру сборной России приходило несколько тысяч человек, и когда на это смотреть было невыносимо, кажется, прошли. Все билеты на матч, который проходил на новенькой «Ростов Арене», были проданы, а поддержка на трибунах возвращала нас обратно на прекрасный ЧМ-2018. Столь эмоциональная отдача от болельщиков нашу команду вдохновляет сильно. Не в последнюю очередь из-за этого сборная России феерично начала матч с Чехией.

Может быть, обстановка на трибунах стала откровением и для чешской команды. Давно ли они проводили товарищескую игру в таких условиях?

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Дебютировали Стоцкий и Сорокин

«Играть на разных позициях – это постоянно преследует меня. В «Балтике», мне кажется, я сыграл, в принципе, на всех позициях». Самый универсальный футболист нынешнего состава сборной России получил возможность сыграть десять минут – Дмитрий Стоцкий, способный закрыть вообще любую позицию на поле, заменил в конце игры Дениса Черышева. Воспитанник калининградского футбола результативными действиями не отметился, но зато был одним из первых, кто поздравил Полоза с пятым голом сборной России.

Егор Сорокин также сыграл первый матч за сборную, выйдя на поле за четыре минуты до конца уже при счете 5:1.

Полоз забил самый красивый гол

Сам он лишь завершал комбинацию, в которой был зидановский финт Зобнина, отличный пас на фланг Раушу, откуда и последовал классный кросс. Два мяча с выхода один на один, два со стандартов (пенальти, угловой), один после комбинации – очень здорово и разнообразно. А результативность так вообще рекордная. Это вечер зрителей «Ростов Арены». Им сегодня круто повезло.

А мы совсем не зря вспомнили сегодня те самые 4:1 в 2012-м.

Один из лучших матчей в истории Россия сыграла с чехами. Сейчас они не очень