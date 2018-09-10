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  • Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

Четыре изменения по сравнению с матчей против Турции

Станислав Черчесов не стал выставлять полностью второй состав для проверки резерва и поменял только четырех игроков. Кудряшов и Дзюба получили травмы в Турции и не были заявлены на игру с Чехией, повреждение во время прошлого матча получил и Джикия, хотя заменен не был, а Зобнина все-таки решили приберечь.

В итоге левый фланг обороны закрыл Рауш, в центре защиты появился Семенов, Заболотный вышел вместо Дзюбы, также на поле с первых минут выпустили Ионова – как раз игрока «Ростова», на поле которого и проходил матч.

Газинский – капитан

Акинфеев не был вызван на сбор, Дзюба травмирован, и в том составе, который Черчесов выпустил на игру с Чехией, капитанская повязка досталась Газинскому, проводившему всего 12-й матч за сборную. Если вообще считать игры в футболке российской команды, то лишь четверо из этого состава сыграли за сборную меньше, чем Газинский. И хотя футболисту «Краснодара» уже 29 лет, в команде он еще не самый старший.

Но в качестве капитана Газинский отлично начал игру, вырезав классный голевой пас на Ионова.

Лунев ассистирует, Заболотный забивает

Эта сборная России настолько крутая, что за нее забивают даже Ионов и Заболотный. Оба легко реализовали выходы один на один, воспользовавшись чудовищными провалами чешской обороны, а потом первый забил пенальти, который заработал второй. Ну а Заболотный свой первый гол за сборную забил после того, как Лунев вынес мяч от своих ворот – можно и ассист записать.

Отдельный момент – празднование забитого мяча. Эффектно!

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Насколько бы слабой ни считалась Чехия, да еще и с изменениями в составе, но 3:0 к получасу игры – это очень мощно.

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Антураж фантастический

Времена, когда на товарищескую игру сборной России приходило несколько тысяч человек, и когда на это смотреть было невыносимо, кажется, прошли. Все билеты на матч, который проходил на новенькой «Ростов Арене», были проданы, а поддержка на трибунах возвращала нас обратно на прекрасный ЧМ-2018. Столь эмоциональная отдача от болельщиков нашу команду вдохновляет сильно. Не в последнюю очередь из-за этого сборная России феерично начала матч с Чехией.

Может быть, обстановка на трибунах стала откровением и для чешской команды. Давно ли они проводили товарищескую игру в таких условиях?

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Дебютировали Стоцкий и Сорокин

«Играть на разных позициях – это постоянно преследует меня. В «Балтике», мне кажется, я сыграл, в принципе, на всех позициях». Самый универсальный футболист нынешнего состава сборной России получил возможность сыграть десять минут – Дмитрий Стоцкий, способный закрыть вообще любую позицию на поле, заменил в конце игры Дениса Черышева. Воспитанник калининградского футбола результативными действиями не отметился, но зато был одним из первых, кто поздравил Полоза с пятым голом сборной России.

Егор Сорокин также сыграл первый матч за сборную, выйдя на поле за четыре минуты до конца уже при счете 5:1.

Полоз забил самый красивый гол

Сам он лишь завершал комбинацию, в которой был зидановский финт Зобнина, отличный пас на фланг Раушу, откуда и последовал классный кросс. Два мяча с выхода один на один, два со стандартов (пенальти, угловой), один после комбинации – очень здорово и разнообразно. А результативность так вообще рекордная. Это вечер зрителей «Ростов Арены». Им сегодня круто повезло.

А мы совсем не зря вспомнили сегодня те самые 4:1 в 2012-м.

Один из лучших матчей в истории Россия сыграла с чехами. Сейчас они не очень

Товарищеские матчи Россия Чехия Ионов Алексей Заболотный Антон
Комментарии (32)
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nik_59
1536602858
За нее забивают даже Заболотный и Ионов- некорректно ребята печатаете! Извинитесь!
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Freyk
1536603203
Очень, на самом деле, удивительное преображение. Удивительно тем, что главные действующие лица — Дзюба, Ионов, Ерохин, Черышев — известны нам всем уже много лет. От них многого ждали лет 5-10 назад, но заиграли они только сейчас.
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Обер-КанцлерЪ
1536603899
Оле-оле! Алкаш и бревно под руководством чабана рвут немощных чехов! Эйфория! Хомячки кончают!
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Михаил Шевченко
1536606637
ну так то это Чехия...по ним сейчас определять можно силу максимум Косово или Мальты
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тщмек 19
1536607439
Любители насрать кому-нибудь на голову разочарованы, пара-тройка говнюков отметилась, и те с нескрываемым сожалением
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derrik2000
1536608313
А зачем самих себя-то обманывать? Сборная Чехии в нынешнем виде - фигня полная! А наши чуть лучше. Два колхоза. если быть честными самими с собой. играли. Более дисциплинированный колхоз разгромил другой, отстающий колхоз.
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!ce man
1536609761
перепутал автор строчки-заболотний и ионов делают эту сборку шикарной
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dik_fransis
1536635939
слышь автор статьи что значит забивают ДАЖЕ ионов и заболотный??? баран ты ***!!!
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чемпион мира1
1536643399
Хоть у слабых научились выигрывать.
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Ростов рулит.
1536653971
Смотрел лично на стадионе. Матч понравился. Атмосфера шикарная. Рядом сидели болельщики из Волгограда, Краснодара, Волгодонска. Как бы не критиковали Чехов, но наши играли нормально. Почаше бы такие матчи. Сколько женщин, детей, народ полюбил футбол, спасибо ЧМ по футболу. Моя 90-то летняя мама и та стала смотреть футбол.
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