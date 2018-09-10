Черчесов: «Хотим посмотреть, как будут работать быстрые края – Ионов и Черышев. А Зобнину нужен был отдых»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, чем он руководствовался, выбирая стартовый состав национальной команды на товарищеский матч с Чехией.

«Газинский – капитан. Он играет в центре поля и все бразды правления в его руках.

Сегодня мы хотим хорошо сыграть. У нас есть возможность поставить других игроков. Зобнину дадим отдохнуть: в последнем матче было видно, что ему нужна пауза. Хотим посмотреть, как будут работать быстрые края – это Ионов и Черышев.

Мы ждем поддержки болельщиков. Знаем, что стадион будет заполнен. В Ростове он заполняется и в РПЛ», – сказал Черчесов.

Встреча Россия – Чехия состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.