Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Хотим посмотреть, как будут работать быстрые края – Ионов и Черышев. А Зобнину нужен был отдых»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, чем он руководствовался, выбирая стартовый состав национальной команды на товарищеский матч с Чехией.

    «Газинский – капитан. Он играет в центре поля и все бразды правления в его руках.

    Сегодня мы хотим хорошо сыграть. У нас есть возможность поставить других игроков. Зобнину дадим отдохнуть: в последнем матче было видно, что ему нужна пауза. Хотим посмотреть, как будут работать быстрые края – это Ионов и Черышев.

    Мы ждем поддержки болельщиков. Знаем, что стадион будет заполнен. В Ростове он заполняется и в РПЛ», – сказал Черчесов.

    Встреча Россия – Чехия состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2018 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      kotwoodman 10 сентября 2018, 19:47

      да. да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 10 сентября 2018, 19:07

      Конечно, выиграют!... Порвут с флангов . Прям вдоль всей спины - хрясь, и пополам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 10 сентября 2018, 19:00

      проиграют----будет отмазка что дерево не играло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2018, 18:45

      чехи надерут сегодня одно место нашим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2018, 18:44

      Зобнин ведь спартаковец его надо поберечь а Кузяеву и Ерохину отдых противопоказан потому что они играют за Зенит если они устанут или получат травмы на руку только московским

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 10 сентября 2018, 18:40

      Удачи парни!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11