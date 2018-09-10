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    Ионов и Заболотный – в стартовом составе сборной России на матч с Чехией

    Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чехией.

    Россия: Лунев, Фернандес, Семенов, Нойштедтер, Рауш, Кузяев, Газинский, Ерохин, Ионов, Черышев, Заболотный.

    Встреча состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РФС

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    10.09.2018 17:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +906

      Football06 10 сентября 2018, 23:30

      И Ионов и Заболотный позабивали да и игру сделали ,обсирать зря попытались :) ..думаю в России нету норм нападающих ,тот же Дзюба Коко оставляют надежды ..а Смолов Чалов Заболотный те ещё Бревна а вы из них напов делаете ..Кто забивает Уралам и Крыльям а кто-то в АПЛ играл Павлюченко Погребняк Аршавин вот тогда были игроки а щас просто игроки момента ..постреляли и хватит

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 сентября 2018, 21:48

      у каждой палки есть лимит... в сборной они выстрелили .

      -1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 10 сентября 2018, 19:49

      :На то она и контрольная игра
      в которой проверять таких ребят пора!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2018, 18:58

      Неужели эти двое действительно самые сильные игроки на своих позициях в России на данный момент ???

      Причём больше удивляет пьянь Ионов ! От Заболотного хоть раз в год - да в ворота мяч отлетает ещё.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > 10 сентября 2018, 21:14

      Вот прикол, а я и смотреть матч не стал из-за этих двух!
      Огорчился, что их лысый выпустил!

      И всёравно они БРЁВНА!

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2018, 23:27

      Проверь пукан на месте ли

      -1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 10 сентября 2018, 18:40

      Что два полена Зааболотный и Ионов в сборной делают? Две бездарности!

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Kulima 10 сентября 2018, 23:27

      Они ? Ничего особенного забивают и громят сборную Чехии

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 сентября 2018, 18:27

      чалов бы сейчас пригодился.... пусть и тм, но впечатление о себе оставил бы на будущее... черчесов считает ионова надеждой сборной вероятно..

      4
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      Рейтинг: +11219

      knikos > 84aivengo 10 сентября 2018, 18:39

      Ещё перед чемпом мира , когда Чалова отправил Черчес домой , я негодовал, потому , что ясно было , что Смол - никакой , что после и подтвердилось , но почему на эти матчи не был вызван Чалов , мне совершенно непонятно.
      Чтобы не было никаких там "бла-бла-бла" насчёт клубных пристрастий- я зенитовский болела.

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 сентября 2018, 18:24

      сегодня в -1 игрок будет, от болотного вообще пользы нет, лучше бы Шунина даже в атаку поставил...

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 сентября 2018, 18:22

      Самые 2 донных нападающих, еще когда с турками играли вышел Ионов и все конец

      9
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 сентября 2018, 18:20

      мда уж

      0
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      Рейтинг: +2527

      Челнинец 10 сентября 2018, 18:14

      3.14дец это бревно играть будет, Заболотный не уровень Сборной, донный футболист

      3
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