Ионов и Заболотный – в стартовом составе сборной России на матч с Чехией

И Ионов и Заболотный позабивали да и игру сделали ,обсирать зря попытались :) ..думаю в России нету норм нападающих ,тот же Дзюба Коко оставляют надежды ..а Смолов Чалов Заболотный те ещё Бревна а вы из них напов делаете ..Кто забивает Уралам и Крыльям а кто-то в АПЛ играл Павлюченко Погребняк Аршавин вот тогда были игроки а щас просто игроки момента ..постреляли и хватит
Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чехией.
Россия: Лунев, Фернандес, Семенов, Нойштедтер, Рауш, Кузяев, Газинский, Ерохин, Ионов, Черышев, Заболотный.
Встреча состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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