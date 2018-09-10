Ионов и Заболотный – в стартовом составе сборной России на матч с Чехией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чехией.

Россия: Лунев, Фернандес, Семенов, Нойштедтер, Рауш, Кузяев, Газинский, Ерохин, Ионов, Черышев, Заболотный.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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