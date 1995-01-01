Ярошик: «Березуцкие сначала были дровосеками. Зато потом круто выросли!»

Да они ими и остались..
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил годы выступления в Москве. По мнению чеха, братья Березуцкие по ходу карьеры совершенствовали свою игру.
«Сейчас вспоминаю их с улыбкой, но было очень тяжело. Много бегали без мяча, сложный распорядок дня, тренировки с жилеткой, вечерами плавали.
Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам – из середины квадрата не выходил.
Сергей Семак меня поддерживал, говорил: «Давай, ничего страшного, все придет». Я отвечаю: «Я такой дровосек». Братья Березуцкие тоже сначала были дровосеками. Зато потом как круто выросли!» – рассказал Ярошик.
- Чех сейчас работает в тренерском штабе словацкого «Ружомберока».
- Игровую карьеру Ярошик закончил в 2015 году (последний клуб – «Алавес»).
- С ЦСКА чех брал РПЛ.