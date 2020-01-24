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  • Ярошик: «Березуцкие сначала были дровосеками. Зато потом круто выросли!»

Ярошик: «Березуцкие сначала были дровосеками. Зато потом круто выросли!»

24 января 2020, 07:12
3

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил годы выступления в Москве. По мнению чеха, братья Березуцкие по ходу карьеры совершенствовали свою игру.

«Сейчас вспоминаю их с улыбкой, но было очень тяжело. Много бегали без мяча, сложный распорядок дня, тренировки с жилеткой, вечерами плавали.

Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам – из середины квадрата не выходил.

Сергей Семак меня поддерживал, говорил: «Давай, ничего страшного, все придет». Я отвечаю: «Я такой дровосек». Братья Березуцкие тоже сначала были дровосеками. Зато потом как круто выросли!» – рассказал Ярошик.

  • Чех сейчас работает в тренерском штабе словацкого «Ружомберока».
  • Игровую карьеру Ярошик закончил в 2015 году (последний клуб – «Алавес»).
  • С ЦСКА чех брал РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Ярошик Иржи
Комментарии (3)
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mihail200606
1579846715
Да они ими и остались..
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paracetamol
1579847262
Березуцкие сначала были дровосеками, потом стали костоломами.
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Вомбат
1579853681
Березуцкие, особенно Василий, отлично читали игру, и показывали потрясающую координацию при перехвате и отборе мяча, а также в игре головой. А то, что они были костоломами, так это не их вина. Просто судьи не свистели фолы, если это был опасный штрафной или не дай бог пенальти в ворота ЦСКА. Любой команде дай такой же режим какой в прежние годы ЦСКА обсепечивал господин Гинер, все защитники будут костоломами. Кроме разве что таких как Марио Ф., которому по его натуре свойственно играть чисто. Но это редкость.
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