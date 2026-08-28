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Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год

28 августа, 13:22
12

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев отметил, что за год обстановка в команде заметно улучшилась.

– В прошлом туре команда уверенно обыграла «Зенит». Согласен, что в последнее время матчи с питерцами получаются у «Спартака» заметно лучше?

– Так и есть. Мы и в Суперкубке играли с преимуществом, а на этот раз одержали абсолютно заслуженную победу. Полностью превосходили соперника. Считаю, за последнее время «Спартак» стал заметно сильнее.

– За счет чего?

– Сейчас у нас очень хороший тренерский штаб. Досконально анализируем каждого соперника, внимательно готовимся ко всем матчам. Грамотно играем тактически и действуем как единый механизм. Отсюда такая легкость во взаимопонимании – как на поле, так и в коллективе в целом. Все четко понимают свои задачи.

– Обстановка сильно поменялась за тот год, что ты был в аренде?

– Сильно. Разумеется, в лучшую сторону. Я даже удивился – и очень рад такой атмосфере. Да, в матчах чемпионата выхожу на замену, а в старте – пока только в Кубке. Но важнее всего общая цель команды. Поэтому никаких обид нет.

– Какие отношения сложились у тебя с Хуаном Карлосом Карседо?

– У нас есть постоянный диалог, беседы, персональное объяснение деталей и нюансов. А с точки зрения самого футбола мне всегда нравился испанский стиль. Поэтому сейчас тренировочный процесс мне тоже по душе, много «квадратов», держания мяча.

– Многие отмечают интенсивность футбола «Спартака» на старте сезона. По меркам чемпионата России она впечатляет.

– Так и есть. Тренер по физподготовке Серхио много внимания уделяет и силовой работе, и беговой для улучшения выносливости. Порой приходится больше играть без мяча, и нужно быть к этому готовыми.

  • В этом сезоне 26-летний Пруцев провел 8 матчей за «Спартак», забил 1 гол.
  • C августа 2025 года и до конца прошлого сезона он выступал в «Локомотиве» на правах аренды.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Пруцев Данил Карседо Хуан Карлос
Комментарии (12)
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Мага 13
1787916223
а у Семака в этом сезоне новомодная тактика - "играй как умеешь" ))
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alefreddy
1787917546
ну и прекрасно вперед
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ScarlettOgusania
1787917841
ещё бы тебе бить по воротам научиться прицельно, а не только бегать, высунув язык, как легкоатлет, цены бы тебе не было...🤑
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Литейный 4 (returned)
1787919524
Комментарий скрыт модератором
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Триумфальный
1787920032
Комментарий скрыт модератором
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Цугундeр
1787930145
Лизала вернулся..) «― Ехал бы чтоль к брату-то в «Дюнкерк»... Глядишь, пристроит тебя куда, дурака... Чай не бросит. Брат ведь твой» Данила: «― Да пошел он».
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