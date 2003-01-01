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    Ярошик: «Я образца 2003 года в ЦСКА сильнее сегодняшнего Крала»

    Экс-полузащитник ЦСКА, «Крыльев Советов» и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал трансфер Алекса Крала в «Спартак» из «Славии».

    «Я знаю Крала недолго, потому что он не так давно начал играть в футбол. Он недавно появился на футбольных полях в Чехии как игрок взрослой команды. Он сыграл около 45 матчей в чемпионате Чехии. Не все в стартовом составе. Если ты переходишь в такой большой клуб, как ЦСКА или «Спартак», то будет тяжело. Конечно, он талантливый игрок, в этом нет сомнений.

    Когда приходят и дают такие большие деньги за молодого чешского игрока, то в клубе сами упакуют его бутсы и соберут чемодан. Конечно, все футболисты, и я тоже, мечтают играть в Западной Европе. Я благодарен России, там я сделал большой шаг вперед. Так что я не могу сказать, что для Крала это шаг назад.

    Крал играет не только на позиции шестерки. Я также видел его игру на позициях восьмерки и десятки. Он может сыграть и центрального защитника. В этом Крал похож на меня, потому что в его возрасте я тоже мог играть на разных позициях. Но я всегда мечтал быть играть на позиции шестерки. Но потом в ЦСКА я хотел играть уже чуть ближе к чужим воротам, потому что в ЦСКА тогда была шестерка лучше меня – Рахимич. Поэтому приходилось самому выдвигаться вперед.

    Если нас сравнивать, то такое это было бы в мою пользу, потому что переезжал в Россию в 25 лет и был уже более опытным футболистом, чем Крал сейчас. Я уже выступал в Лиге чемпионов, играл за сборную Чехии. Так что выиграл бы за счет опыта», – сказал Ярошик.

    • В России Ярошик выступал за ЦСКА (2003-2004) и «Крылья Советов» (2008-2009).
    • Иржи дважды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России в 2003 и 2004 годах.

    Источник: YouTube-канал «Маза Вишневского»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5219

      Сильвербой 16 минут назад

      Дайте вы парню поиграть, показать себя! Ему 21 год, еще ни одной за Спартак, за сборную только начал, а его уже клюют со всех сторон!!!

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