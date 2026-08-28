Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Все правильно сделали. Это его не первое нарушение, поэтому пришли к такому наказанию. Уже чего только не было!
Ну дали ему четыре матча – и что? На поле все равно играют футболисты. В том году его уже дисквалифицировали, но команда играла нормально. Не думаю, что возымеет какой-то эффект.
Поведение Талалаева не изменится. Ему не 20 лет, а в этом возрасте уже не исправишь человека. Плюс это же, как модно сейчас, хайп, лайки. А так этого не было бы, и никто не говорил бы о нем», – сказал Мостовой.
- Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1. После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
- КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».
Источник: РИА «Новости»