Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Все правильно сделали. Это его не первое нарушение, поэтому пришли к такому наказанию. Уже чего только не было!

Ну дали ему четыре матча – и что? На поле все равно играют футболисты. В том году его уже дисквалифицировали, но команда играла нормально. Не думаю, что возымеет какой-то эффект.

Поведение Талалаева не изменится. Ему не 20 лет, а в этом возрасте уже не исправишь человека. Плюс это же, как модно сейчас, хайп, лайки. А так этого не было бы, и никто не говорил бы о нем», – сказал Мостовой.