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Ярошик: «Терри в «Спартаке» докажет, что еще большой игрок»

8 сентября 2018, 19:39
6

Бывший полузащитник «Челси» и ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал готовящееся подписание контракта «Спартаком» с защитником Джоном Терри. Британцу 37 лет.

«Терри в «Спартаке»? Даже не знаю, что сказать. Огромный сюрприз для меня! Для «Спартака» это большая футбольная персона, личность. Это привлечeт внимание к клубу и чемпионату.

Терри был лидером и на поле, и в раздевалке. Я его очень сильно любил. Он хорошо обращался с новичками команды, помогал им. Я бы очень хотел, чтобы футболисты «Спартака» его тепло встретили. Уверен, он всем понравится. Он — профессионал, но любит пошутить.

Будет очень интересно теперь смотреть за российским чемпионатом. Если Джон будет держать уровень игры, все будут довольны. Да, ему уже много лет. Ему будет нелегко, потому что на него все будут смотреть, как на защитника, которого никто не сможет пройти. Это тяжело. Но он играл против лучших нападающих АПЛ. Он принесeт этот опыт на поля России. Терри докажет, что он ещe большой футболист», – сказал чех.

Терри – свободный агент.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Ярошик Иржи
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1536426564
Иногда травмы одних игроков способствуют приходу громких имён в наш футбол. Травмированным успешного лечения и реабилитации, а новичкам здоровья и радовать болельщиков своим профессионализмом, подавая пример молодым.
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derrik2000
1536428212
"Терри был лидером и на поле, и в раздевалке." Придётся Глушакову отдать своё лидерство в раздевалке: против Терри даже "миллеровка" как в прошлом верное средство для привлечения сторонников - слабенький аргумент. )))))))))))))))))))))
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zigbert
1536431788
Конечно это стало большим сюрпризом для всех.
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Cнег
1536432466
Ярошик - в вашем Усти-над-Лабем уже чехов давно не осталось. Цыгане уже полвека в вашем городе кровь мешают и у тебя с мозгами УЖЕ беда. Поэтому - помолчи! НИЧЕГО Терри один не сделает. Он уже давно сбитый лётчик.
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77SAM
1536440916
Ну, осчастливили !
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DOCTOR PENALTY
1536443621
Ярошик подробно рассказал о всех конкурентных преимуществах Джона Терри. А кто сейчас в Спартаке такой? Трудно кого-то поставить рядом. +++
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