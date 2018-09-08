Ярошик: «Терри в «Спартаке» докажет, что еще большой игрок»

Бывший полузащитник «Челси» и ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал готовящееся подписание контракта «Спартаком» с защитником Джоном Терри. Британцу 37 лет.

«Терри в «Спартаке»? Даже не знаю, что сказать. Огромный сюрприз для меня! Для «Спартака» это большая футбольная персона, личность. Это привлечeт внимание к клубу и чемпионату.

Терри был лидером и на поле, и в раздевалке. Я его очень сильно любил. Он хорошо обращался с новичками команды, помогал им. Я бы очень хотел, чтобы футболисты «Спартака» его тепло встретили. Уверен, он всем понравится. Он — профессионал, но любит пошутить.

Будет очень интересно теперь смотреть за российским чемпионатом. Если Джон будет держать уровень игры, все будут довольны. Да, ему уже много лет. Ему будет нелегко, потому что на него все будут смотреть, как на защитника, которого никто не сможет пройти. Это тяжело. Но он играл против лучших нападающих АПЛ. Он принесeт этот опыт на поля России. Терри докажет, что он ещe большой футболист», – сказал чех.

Терри – свободный агент.

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