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    Ярошик: «Терри в «Спартаке» докажет, что еще большой игрок»

    Бывший полузащитник «Челси» и ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал готовящееся подписание контракта «Спартаком» с защитником Джоном Терри. Британцу 37 лет.

    «Терри в «Спартаке»? Даже не знаю, что сказать. Огромный сюрприз для меня! Для «Спартака» это большая футбольная персона, личность. Это привлечeт внимание к клубу и чемпионату.

    Терри был лидером и на поле, и в раздевалке. Я его очень сильно любил. Он хорошо обращался с новичками команды, помогал им. Я бы очень хотел, чтобы футболисты «Спартака» его тепло встретили. Уверен, он всем понравится. Он — профессионал, но любит пошутить.

    Будет очень интересно теперь смотреть за российским чемпионатом. Если Джон будет держать уровень игры, все будут довольны. Да, ему уже много лет. Ему будет нелегко, потому что на него все будут смотреть, как на защитника, которого никто не сможет пройти. Это тяжело. Но он играл против лучших нападающих АПЛ. Он принесeт этот опыт на поля России. Терри докажет, что он ещe большой футболист», – сказал чех.

    Терри – свободный агент.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 19:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 00:53

      Ярошик подробно рассказал о всех конкурентных преимуществах Джона Терри. А кто сейчас в Спартаке такой? Трудно кого-то поставить рядом. +++

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 сентября 2018, 00:08

      Ну, осчастливили !

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      Рейтинг: +288

      Cнег 8 сентября 2018, 21:47

      Ярошик - в вашем Усти-над-Лабем уже чехов давно не осталось. Цыгане уже полвека в вашем городе кровь мешают и у тебя с мозгами УЖЕ беда. Поэтому - помолчи! НИЧЕГО Терри один не сделает. Он уже давно сбитый лётчик.

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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 21:36

      Конечно это стало большим сюрпризом для всех.

      2
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 8 сентября 2018, 20:36

      "Терри был лидером и на поле, и в раздевалке."

      Придётся Глушакову отдать своё лидерство в раздевалке: против Терри даже "миллеровка" как в прошлом верное средство для привлечения сторонников - слабенький аргумент. )))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 20:09

      Иногда травмы одних игроков способствуют приходу громких имён в наш футбол. Травмированным успешного лечения и реабилитации, а новичкам здоровья и радовать болельщиков своим профессионализмом, подавая пример молодым.

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