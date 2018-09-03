Ярошик: «Фавориты «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория» поборются за третье место в группе ЛЧ»

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик не верит в выход армейцев из группы Лиги чемпионов, где российскому клубу предстоит сыграть с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

«В группе ЛЧ есть два фаворита – «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория», скорее всего, поборются за третье место. Эти команды уже знакомы друг другу по очным встречам в Лиге чемпионов. Думаю, для армейцев, так же как и для чешской команды, каждый матч будет очень тяжелым.

«Зениту» в Лиге Европы попалась очень интересная группа. Вообще не верилось, что питерцы сумеют пробиться в групповой турнир после разгрома в Минске (0:4), но во втором матче с «Динамо» они добыли невероятную победу (8:1).

Приятно за команду Семака, такой клуб и город не могли остаться без еврокубков. Считаю, что теперь у «Зенита» неплохие шансы и на групповом этапе. Но не согласен с тем, что «Славия» – аутсайдер квартета. Это одна из сильнейших команд Чехии. Уверен, она навяжет борьбу», – сказал Ярошик.

«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы предстоит встретиться со «Славией», «Бордо» и «Копенгагеном».