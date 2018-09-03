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  • Ярошик: «Фавориты «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория» поборются за третье место в группе ЛЧ»

Ярошик: «Фавориты «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория» поборются за третье место в группе ЛЧ»

3 сентября 2018, 09:53
9

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик не верит в выход армейцев из группы Лиги чемпионов, где российскому клубу предстоит сыграть с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

«В группе ЛЧ есть два фаворита – «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория», скорее всего, поборются за третье место. Эти команды уже знакомы друг другу по очным встречам в Лиге чемпионов. Думаю, для армейцев, так же как и для чешской команды, каждый матч будет очень тяжелым.

«Зениту» в Лиге Европы попалась очень интересная группа. Вообще не верилось, что питерцы сумеют пробиться в групповой турнир после разгрома в Минске (0:4), но во втором матче с «Динамо» они добыли невероятную победу (8:1).

Приятно за команду Семака, такой клуб и город не могли остаться без еврокубков. Считаю, что теперь у «Зенита» неплохие шансы и на групповом этапе. Но не согласен с тем, что «Славия» – аутсайдер квартета. Это одна из сильнейших команд Чехии. Уверен, она навяжет борьбу», – сказал Ярошик.

«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы предстоит встретиться со «Славией», «Бордо» и «Копенгагеном».

Источник: Известия
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Зенит Ярошик Иржи
Комментарии (9)
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Nerlinger
1535965596
Как догадался? Интересно долго думал?
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pegas1276
1535967261
железно 3 место должно быть за армейцами, время покажет...
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Леший88
1535968196
Тут как бы никто и не сомневался)
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Yev
1535968804
Капитан Очевидность
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Zenmaster
1535969520
Рома уже не та -- можно и за 2-е побороться !!!
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vladimir-7
1535973173
Думаю, что Зенит выйдет из группы и будет играть в плей-офф.
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vladimir-7
1535974723
ЦСКА может оказаться на 3-ем месте и выйти в ЛЕ, повторив прошлогод- нее выступление и это для молодого состава будет большим успехом и огромным приобретением опыта в таких играх. Однако можно выйти из группы и продолжить играть в плей-офф, поэтому нужно стараться и ставить максимальные задачи, а уж, что получится, то получится, а мы будем болеть за вас. Удачи и успехов.
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ajax707
1535987566
дай бог в ЛЕ попасть бы
Ответить
zigbert
1536050712
С Ромой ЦСКА можно будет побороться даже за 2е место.
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