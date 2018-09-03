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    Ярошик: «Фавориты «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория» поборются за третье место в группе ЛЧ»

    Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик не верит в выход армейцев из группы Лиги чемпионов, где российскому клубу предстоит сыграть с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

    «В группе ЛЧ есть два фаворита – «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория», скорее всего, поборются за третье место. Эти команды уже знакомы друг другу по очным встречам в Лиге чемпионов. Думаю, для армейцев, так же как и для чешской команды, каждый матч будет очень тяжелым.

    «Зениту» в Лиге Европы попалась очень интересная группа. Вообще не верилось, что питерцы сумеют пробиться в групповой турнир после разгрома в Минске (0:4), но во втором матче с «Динамо» они добыли невероятную победу (8:1).

    Приятно за команду Семака, такой клуб и город не могли остаться без еврокубков. Считаю, что теперь у «Зенита» неплохие шансы и на групповом этапе. Но не согласен с тем, что «Славия» – аутсайдер квартета. Это одна из сильнейших команд Чехии. Уверен, она навяжет борьбу», – сказал Ярошик.

    «Зениту» на групповом этапе Лиги Европы предстоит встретиться со «Славией», «Бордо» и «Копенгагеном».

    Источник: Известия

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    03.09.2018 09:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:45

      С Ромой ЦСКА можно будет побороться даже за 2е место.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ajax707 3 сентября 2018, 18:12

      дай бог в ЛЕ попасть бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 сентября 2018, 14:38

      ЦСКА может оказаться на 3-ем месте и выйти в ЛЕ, повторив прошлогод-
      нее выступление и это для молодого состава будет большим успехом и
      огромным приобретением опыта в таких играх. Однако можно выйти
      из группы и продолжить играть в плей-офф, поэтому нужно стараться
      и ставить максимальные задачи, а уж, что получится, то получится, а мы
      будем болеть за вас. Удачи и успехов.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 сентября 2018, 14:12

      Думаю, что Зенит выйдет из группы и будет играть в плей-офф.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 13:12

      Рома уже не та -- можно и за 2-е побороться !!!

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 сентября 2018, 13:00

      Капитан Очевидность

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Леший88 3 сентября 2018, 12:49

      Тут как бы никто и не сомневался)

      3
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 сентября 2018, 12:34

      железно 3 место должно быть за армейцами, время покажет...

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 сентября 2018, 12:06

      Как догадался? Интересно долго думал?

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