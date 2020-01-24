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  • Ярошик: «Когда не было пробок, Мандрыкин ездил так, что я надеялся попасть в пробку»

Ярошик: «Когда не было пробок, Мандрыкин ездил так, что я надеялся попасть в пробку»

24 января 2020, 10:40
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил о совместных поездках на автомобиле с вратарем Вениамином Мандрыкиным.

  • В ноябре 2010 года голкипер попал в ДТП.
  • Уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, футболист врезался в дерево, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг.
  • С тех пор он не может самостоятельно передвигаться.

«Помню, когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку. Скорость заходила за 100-150 км/ч. Чем всe закончилось – страшно. Никому бы этого не пожелал, тут и говорить нечего», – сказал Ярошик.

Ярошик: «Березуцкие сначала были дровосеками. Зато потом круто выросли!»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мандрыкин Вениамин Ярошик Иржи
Комментарии (3)
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1579861129
И доездился кретин, сам остаток жизни в инвалидном кресле проведёт и людей чуть не угробил.
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bset
1579869182
Недавно вроде Березуцкие рассказывали, что они все там гоняли в это время. Кому-то повезло жениться, остепениться и начать ездить спокойней. Кому-то повезло чуть меньше...
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Danish Dynamite
1579874394
Мандрыкин - дебил. Один из тех мажоров, кому правила не писаны. Хорошо, что никого не убил. За такую езду надо не прав лишать, а конфисковывать авто как минимум, если не сажать. Нисколько не жаль, это кара ему.
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