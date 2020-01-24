Ярошик: «Когда не было пробок, Мандрыкин ездил так, что я надеялся попасть в пробку»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил о совместных поездках на автомобиле с вратарем Вениамином Мандрыкиным.

В ноябре 2010 года голкипер попал в ДТП.

Уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, футболист врезался в дерево, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

С тех пор он не может самостоятельно передвигаться.

«Помню, когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку. Скорость заходила за 100-150 км/ч. Чем всe закончилось – страшно. Никому бы этого не пожелал, тут и говорить нечего», – сказал Ярошик.

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