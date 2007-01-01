Ярошик: «Комличенко покорил чемпионат Чехии»

Бывший футболист сборной Чехии Иржи Ярошик высказался об игре нападающего Николая Комличенко. 23-летний россиянин выступает на правах аренды за клуб «Млада Болеслав». Права на форварда принадлежат «Краснодару».

«Комличенко покорил чемпионат Чехии, стал одной из главных звезд, настоящим открытием лиги. Он выступает далеко не за самую сильную команду, но при этом у него невероятная статистика.

Если ему удастся сохранить стабильность, то в недалеком будущем он точно привлечет внимание более серьезных команд», – сказал Ярошик.