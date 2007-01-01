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    Ярошик: «Комличенко покорил чемпионат Чехии»

    Бывший футболист сборной Чехии Иржи Ярошик высказался об игре нападающего Николая Комличенко. 23-летний россиянин выступает на правах аренды за клуб «Млада Болеслав». Права на форварда принадлежат «Краснодару».

    «Комличенко покорил чемпионат Чехии, стал одной из главных звезд, настоящим открытием лиги. Он выступает далеко не за самую сильную команду, но при этом у него невероятная статистика.

    Если ему удастся сохранить стабильность, то в недалеком будущем он точно привлечет внимание более серьезных команд», – сказал Ярошик.

    • В этом сезоне чемпионата Чехии Комличенко забил 18 голов в 18 матчах.
    • В услугах нападающего заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3458

      piligrim1986 11 минут назад

      да, красавец, прям удивил

      0
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      Рейтинг: +1504

      Агасфер 15 минут назад

      Молодец.Но "Краснодару" пока не нужен.

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