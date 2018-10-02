Ярошик: «Для ЦСКА уход Акинфеева из сборной – хорошая новость»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

«Акинфеев так ярко проявил себя на чемпионате мира, что я был уверен: он еще немало лет отыграет в сборной. Однако только сам Игорь знает, в какой момент нужно остановиться.

Для ЦСКА, наверное, это хорошая новость. Акинфеев – крайне важный игрок для клуба, капитан команды.

Думаю, такая новость в преддверии тяжелейшей игры с «Реалом» должна положительно повлиять на армейцев», – считает Ярошик.

Накануне Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе сборной России.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет