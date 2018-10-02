Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ярошик: «Для ЦСКА уход Акинфеева из сборной – хорошая новость»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

    «Акинфеев так ярко проявил себя на чемпионате мира, что я был уверен: он еще немало лет отыграет в сборной. Однако только сам Игорь знает, в какой момент нужно остановиться.

    Для ЦСКА, наверное, это хорошая новость. Акинфеев – крайне важный игрок для клуба, капитан команды.

    Думаю, такая новость в преддверии тяжелейшей игры с «Реалом» должна положительно повлиять на армейцев», – считает Ярошик.

    Накануне Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе сборной России.

    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 2 октября 2018, 09:26

      а своих не рассматривает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 09:22

      При Конифее наша сборная докатилась до 70-го места в рейтинге. Без него, надеюсь, поднимется.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25020

      bset > prezent2017 2 октября 2018, 09:29

      Просто дизлайк. Без объяснения причины.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > bset 2 октября 2018, 09:32

      Свою тупость трудно объяснить, согласен.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > prezent2017 2 октября 2018, 10:20

      Дааа туговат!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 2 октября 2018, 08:32

      ПОЯВИЛСЯ СПИСАННЫЙ ЯРОШИК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 октября 2018, 08:24

      И.Ярошик молодец! Продолжает наблюдать за ЦСКА, преданный
      армеец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 2 октября 2018, 07:56

      О, нифига, я про него и думать забыл уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 2 октября 2018, 06:59

      И чего тут хорошего ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11