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  • Ярошик: «Для ЦСКА уход Акинфеева из сборной – хорошая новость»

Ярошик: «Для ЦСКА уход Акинфеева из сборной – хорошая новость»

2 октября 2018, 06:32
9

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

«Акинфеев так ярко проявил себя на чемпионате мира, что я был уверен: он еще немало лет отыграет в сборной. Однако только сам Игорь знает, в какой момент нужно остановиться.

Для ЦСКА, наверное, это хорошая новость. Акинфеев – крайне важный игрок для клуба, капитан команды.

Думаю, такая новость в преддверии тяжелейшей игры с «Реалом» должна положительно повлиять на армейцев», – считает Ярошик.

Накануне Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе сборной России.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Ярошик Иржи
Комментарии (9)
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сапёр75
1538452742
И чего тут хорошего ?
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Karpathian
1538456161
О, нифига, я про него и думать забыл уже
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vladimir-7
1538457869
И.Ярошик молодец! Продолжает наблюдать за ЦСКА, преданный армеец.
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simoron81
1538458350
ПОЯВИЛСЯ СПИСАННЫЙ ЯРОШИК
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prezent2017
1538461351
При Конифее наша сборная докатилась до 70-го места в рейтинге. Без него, надеюсь, поднимется.
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Urry
1538461619
а своих не рассматривает?
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