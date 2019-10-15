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  • Ярошик: «Есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не «Крылья Советов»?

Ярошик: «Есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не «Крылья Советов»?

15 октября 2019, 13:54
7

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик заявил, что готов возглавить самарский клуб.

«После завершения тренерских курсов, конечно, есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не прийти в «Крылья Советов»? Я не против. Это город, в котором я жил. У меня там полно друзей, я знаю, где находится база. Знаю, что в Самаре живут одни из лучших фанатов. Там мне было бы намного легче, чем в любой другой команде», – сказал Ярошик.

  • После 12 туров РПЛ «Крылья Советов», возглавляемые Миодрагом Божовичем, занимают 10-е место в таблице.
  • В России Ярошик выступал за ЦСКА (2003-2004) и «Крылья Советов» (2008-2009).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Ярошик Иржи
Комментарии (7)
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InterMilLano1908
1571137316
Ахахаа научит из там бухать
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Я - легенда
1571142575
Он, конечно, готов. Да вот ждут ли его там? )))
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Сильвербой
1571152456
Ага, ты тут нужен больно! А почему уж не Челси, ты там тоже жил!? В Чехии нахер никому не нужен???
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bset
1571153205
Ну Божовича тяжело будет подвинуть)
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vladimir-7
1571158628
Может быть И.Ярошик начитался, как легко получилось у Тедеско стать главным тренером российской команды спартак и решил провести такую же операцию с Крыльями Советов, но там работает Божович и его, пока, не собираются увольнять.
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