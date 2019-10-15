Ярошик: «Есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не «Крылья Советов»?

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик заявил, что готов возглавить самарский клуб.

«После завершения тренерских курсов, конечно, есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не прийти в «Крылья Советов»? Я не против. Это город, в котором я жил. У меня там полно друзей, я знаю, где находится база. Знаю, что в Самаре живут одни из лучших фанатов. Там мне было бы намного легче, чем в любой другой команде», – сказал Ярошик.