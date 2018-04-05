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    Ярошик ждет сенсации от ЦСКА в Лондоне

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик уверен, что российский клуб способен удивить в четвертьфинале Лиги Европы, где ему предстоит встретиться с «Арсеналом».

    «ЦСКА способен сотворить сенсацию. После домашнего поражения от «Лиона» в успех армейцев тоже мало кто верил, но команде удалось добиться неожиданного результата.

    Безусловно, будет сложно, но сейчас «Арсенал» уже не такой грозный соперник, как раньше», – считает Ярошик.

    Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

    Источник: Известия

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    05.04.2018 07:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 6 апреля 2018, 08:00

      ха-ха ну что я вам говорил чудо само сотворило с цска что захотело

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 апреля 2018, 13:48

      Иржи! После домашнего поражения от «Лиона» в успех армейцев не верил только тот, кто тот московский матч не видел. ЦСКА в Москве играл ничуть не слабее "Лиона", а даже чуть посильнее. Было ясно, что французская команда весьма приличного уровня, но никакого "космоса" там нет. И всё было в руках, ногах и головах армейцев! "Арсенал", конечно, команда посильнее. И играет в очень сильном первенстве. Но если не произойдёт у ЦСКА провала, которые очень редко, но случаются, нас ждёт увлекательный двухраундовый поединок! И кто из команд будет "грызть землю" и отыгрываться, ещё большой вопрос?! Очень сожалею, что первый матч не в Москве. С глупейшем и совершенно неспортивным правилом приоритета мяча, забитого на чужом поле, армейцам выгоднее именно второй матч играть на выезде.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 апреля 2018, 10:17

      Удачи,родные.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 апреля 2018, 10:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      10:0 будет отличной сенсацией!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +139

      богатяновский 5 апреля 2018, 09:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      цска сотворил сенсацию проиграв 0 : 3 арсеналу вместо обещанных 0 : 5 и как обычно лучшим в составе армейцев из велосипедных войск был акинфеев и консультант на общественных началах слуцкий

      -6
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 5 апреля 2018, 09:24

      Верим в ЦСКА!!!Болеем до конца!!!

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 08:54

      Могут пройти дальше. Главное сдерживать скоростного Обамеянга

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 5 апреля 2018, 08:18

      А ЦСКА способен сотворить чудо

      2
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