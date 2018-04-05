Ярошик ждет сенсации от ЦСКА в Лондоне

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик уверен, что российский клуб способен удивить в четвертьфинале Лиги Европы, где ему предстоит встретиться с «Арсеналом».

«ЦСКА способен сотворить сенсацию. После домашнего поражения от «Лиона» в успех армейцев тоже мало кто верил, но команде удалось добиться неожиданного результата.

Безусловно, будет сложно, но сейчас «Арсенал» уже не такой грозный соперник, как раньше», – считает Ярошик.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.