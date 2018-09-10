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    Ярошик: «Терри еще в «Челси» интересовался разными русскими словечками»

    Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» экс-партнера по лондонскому клубу Джона Терри.

    – Могли ли вы представить, когда 13 лет назад играли с Терри в «Челси», что однажды вам раздастся звонок из России с просьбой прокомментировать его переход в «Спартак»?

    – Ха-ха. Вы шутите? Конечно, нет (смеется). Что такой футболист, как Терри, пусть уже и в возрасте, окажется в «Спартаке» – большой сюрприз. Думал, он скорее поедет заканчивать в США в команду Бекхэма, с которым прекрасно знаком. В Штатах к тому же разговаривают на английском… А он выбрал страну, где мало кто общается на его родном языке. Не исключаю, на его выбор повлиял недавний чемпионат мира.

    – Но вы же сами понимаете, чемпионат мира и чемпионат России – все равно совершенно разные турниры?

    – Когда я выступал за ЦСКА, у вас не было таких красивых и современных стадионов. Для футболистов это важно. Ему понравится. Думаю, проблем с адаптацией к вашему чемпионату у Терри не будет, и единственной проблемой останется незнание языка. Но основные футбольные термины на английском сейчас, думаю, знают все.

    – Вы с Алексеем Смертиным в «Челси» его каким-то русским словам не обучали?

    – Кстати, да. Он интересовался разными словечками. Не помню, правда, какими именно.

    Терри может дебютировать за «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата». Игра пройдет 16 сентября.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: «Советский спорт»

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    10.09.2018 01:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 сентября 2018, 18:44

      Ну, 5 основополагающих русских(а на самом деле-татарских)Терри уже, я думаю, произносит без акцента.

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 11:14

      Любознательным оказался Джон.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 сентября 2018, 10:40

      Наверное матерится учили, знал что в Россию приедет играть!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 сентября 2018, 08:48

      словечки - это как раз у вас чехов

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 сентября 2018, 08:31

      Объявят его или нет?

      1
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