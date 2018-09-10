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  • Ярошик: «Терри еще в «Челси» интересовался разными русскими словечками»

Ярошик: «Терри еще в «Челси» интересовался разными русскими словечками»

10 сентября 2018, 01:26
5

Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» экс-партнера по лондонскому клубу Джона Терри.

– Могли ли вы представить, когда 13 лет назад играли с Терри в «Челси», что однажды вам раздастся звонок из России с просьбой прокомментировать его переход в «Спартак»?

– Ха-ха. Вы шутите? Конечно, нет (смеется). Что такой футболист, как Терри, пусть уже и в возрасте, окажется в «Спартаке» – большой сюрприз. Думал, он скорее поедет заканчивать в США в команду Бекхэма, с которым прекрасно знаком. В Штатах к тому же разговаривают на английском… А он выбрал страну, где мало кто общается на его родном языке. Не исключаю, на его выбор повлиял недавний чемпионат мира.

– Но вы же сами понимаете, чемпионат мира и чемпионат России – все равно совершенно разные турниры?

– Когда я выступал за ЦСКА, у вас не было таких красивых и современных стадионов. Для футболистов это важно. Ему понравится. Думаю, проблем с адаптацией к вашему чемпионату у Терри не будет, и единственной проблемой останется незнание языка. Но основные футбольные термины на английском сейчас, думаю, знают все.

– Вы с Алексеем Смертиным в «Челси» его каким-то русским словам не обучали?

– Кстати, да. Он интересовался разными словечками. Не помню, правда, какими именно.

Терри может дебютировать за «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата». Игра пройдет 16 сентября.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Челси Спартак Терри Джон Ярошик Иржи
Комментарии (5)
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RedWhiteFans2
1536557478
Объявят его или нет?
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piligrim1986
1536558511
словечки - это как раз у вас чехов
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Опорник84
1536565210
Наверное матерится учили, знал что в Россию приедет играть!
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zigbert
1536567264
Любознательным оказался Джон.
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multiscan
1536594247
Ну, 5 основополагающих русских(а на самом деле-татарских)Терри уже, я думаю, произносит без акцента.
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