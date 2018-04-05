Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярошик: «Головин в матче с «Арсеналом» будет сверхмотивирован»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик уверен, что в предстоящем матче Лиги Европы против «Арсенала» хавбек армейского клуба Александр Головин будет сверхмотивирован. Напомним, ранее сообщалось, что скауты лондонцев следят за успехами российского футболиста.

    «Для Головина это уникальная возможность продемонстрировать все свои лучшие качества болельщикам и тренеру. Так что Александр, конечно, будет сверхмотивирован.

    Думаю, у многих игроков ЦСКА будет шанс обратить на себя внимание. Но главное – показать хорошую командную игру. Только так можно добиться результата», – считает Ярошик.

    Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2018, 12:59

      А.Головин, должен играть не на показуху, а на выигрыш команды и пусть смотрят
      английские тренеры, а не только из Арсенала, на российских игроков. Удачи всей
      команде ПФК ЦСКА!!! Мы болеем за вас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 апреля 2018, 12:12

      Хм а разве Венгер на пресс-конференции не говорил другое ?что Головин на данный момент не их цель?хотя этот ответ Венгера можно сказать не чего незначит ( как бы ушел от ответа по Александру )мутно как то все это

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 апреля 2018, 11:28

      Жребий для Головина действительно удачный. Лишь бы не перегорел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > Кlaksvikar Ittrotarselag 5 апреля 2018, 13:03

      Добрый день! Нужен ваш контакт для интервью победителя КП)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag > Николай Живоглядов 7 апреля 2018, 16:44

      Простите за заминку - я подумаю.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11