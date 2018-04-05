Ярошик: «Головин в матче с «Арсеналом» будет сверхмотивирован»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик уверен, что в предстоящем матче Лиги Европы против «Арсенала» хавбек армейского клуба Александр Головин будет сверхмотивирован. Напомним, ранее сообщалось, что скауты лондонцев следят за успехами российского футболиста.

«Для Головина это уникальная возможность продемонстрировать все свои лучшие качества болельщикам и тренеру. Так что Александр, конечно, будет сверхмотивирован.

Думаю, у многих игроков ЦСКА будет шанс обратить на себя внимание. Но главное – показать хорошую командную игру. Только так можно добиться результата», – считает Ярошик.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.