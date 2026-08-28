Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о покупке полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

– Почему вы на столь ответственную позицию, как «десятка», решили приобрести именно Алексея Батракова?

– Мы следили за ним, и он нам очень нравился. Кроме того, мы искали «десятого номера». Два этих фактора сошлись воедино, и мы очень рады, что нам удалось его приобрести.

– Вы ожидаете, что Батраков будет долго играть за «Галатасарай», или рассматриваете его как инвестицию для дальнейшей перепродажи за гораздо большие деньги в ведущие лиги Европы?

– Нет, мы надеемся, что Алексей будет долго играть за «Галатасарай» и приносить славу нашему клубу. У него очень яркое будущее, и я всячески желаю, чтобы оно было связано с нами.

– 25 миллионов евро – большие деньги. Не сомневались, стоит ли он их?

– Нет. Алексей очень молод, талантлив и, повторяю, способен помочь нам в течение долгого времени.