Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о покупке полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
– Почему вы на столь ответственную позицию, как «десятка», решили приобрести именно Алексея Батракова?
– Мы следили за ним, и он нам очень нравился. Кроме того, мы искали «десятого номера». Два этих фактора сошлись воедино, и мы очень рады, что нам удалось его приобрести.
– Вы ожидаете, что Батраков будет долго играть за «Галатасарай», или рассматриваете его как инвестицию для дальнейшей перепродажи за гораздо большие деньги в ведущие лиги Европы?
– Нет, мы надеемся, что Алексей будет долго играть за «Галатасарай» и приносить славу нашему клубу. У него очень яркое будущее, и я всячески желаю, чтобы оно было связано с нами.
– 25 миллионов евро – большие деньги. Не сомневались, стоит ли он их?
– Нет. Алексей очень молод, талантлив и, повторяю, способен помочь нам в течение долгого времени.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел 21-летнего Батракова у «Локомотива» за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
- Батраков может дебютировать в новой команде 29 августа в домашнем матче 3-го тура турецкой Суперлиги с «Гезтепе».
- Он подписал с «Галатасараем» контракт на 5 лет.