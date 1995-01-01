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    Ярошик: «Футбол должен после пандемии достаточно быстро вернуть свои позиции»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что последствия пандемии коронавируса не сильно ударят по футболу.

    «Думаю, сейчас проблемы будут у всех отраслей. Но футбол всегда был и остается уникальным продуктом. Миллионы людей обожают эту игру. Мне кажется, футбол должен достаточно быстро вернуть свои позиции, когда всe это закончится», – сказал Ярошик.

    • Из-за пандемии приостановлены все европейские турниры, кроме чемпионата и Кубка Белоруссии.
    • Вынужденная пауза началась в середине марта и продлится как минимум до мая.
    • Из-за убытков многие клубы ведут переговоры с футболистами и тренерами о сокращении зарплат.

    Источник: «Известия»

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