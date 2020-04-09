Ярошик: «Футбол должен после пандемии достаточно быстро вернуть свои позиции»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что последствия пандемии коронавируса не сильно ударят по футболу.

«Думаю, сейчас проблемы будут у всех отраслей. Но футбол всегда был и остается уникальным продуктом. Миллионы людей обожают эту игру. Мне кажется, футбол должен достаточно быстро вернуть свои позиции, когда всe это закончится», – сказал Ярошик.