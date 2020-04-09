Ярошик: «Футбол должен после пандемии достаточно быстро вернуть свои позиции»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что последствия пандемии коронавируса не сильно ударят по футболу.
«Думаю, сейчас проблемы будут у всех отраслей. Но футбол всегда был и остается уникальным продуктом. Миллионы людей обожают эту игру. Мне кажется, футбол должен достаточно быстро вернуть свои позиции, когда всe это закончится», – сказал Ярошик.
- Из-за пандемии приостановлены все европейские турниры, кроме чемпионата и Кубка Белоруссии.
- Вынужденная пауза началась в середине марта и продлится как минимум до мая.
- Из-за убытков многие клубы ведут переговоры с футболистами и тренерами о сокращении зарплат.
Источник: «Известия»