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    Росс Тернбулл - статистика

    Вратарь
    Имя Росс
    Фамилия Тернбулл
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 января 1985 (38 лет)
    Рост 193
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 3 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    11.05.2013 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Челси (Лондон)
    08.05.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    05.05.2013 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:1 Челси (Лондон)
    28.04.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Суонси (Суонси)
    21.04.2013 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Челси (Лондон)
    17.04.2013 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:3 Челси (Лондон)
    07.04.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    30.03.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Челси (Лондон)
    17.03.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    02.03.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.02.2013 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Челси (Лондон)
    09.02.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 4:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    02.02.2013 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:2 Челси (Лондон)
    30.01.2013 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Челси (Лондон)
    20.01.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Арсенал (Лондон)
    16.01.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    12.01.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Челси (Лондон)
    02.01.2013 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.12.2012 46' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Челси (Лондон)
    26.12.2012 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Челси (Лондон)
    23.12.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 8:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    08.12.2012 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:3 Челси (Лондон)
    01.12.2012 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:1 Челси (Лондон)
    28.11.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    25.11.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    17.11.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Челси (Лондон)
    11.11.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    03.11.2012 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Челси (Лондон)
    28.10.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 2:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    20.10.2012 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:4 Челси (Лондон)
    06.10.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 4:1 Норвич Сити (Норвич)
    29.09.2012 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    22.09.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    15.09.2012 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Челси (Лондон)
    25.08.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    22.08.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 4:2 Рединг (Рединг)
    19.08.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Челси (Лондон)
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