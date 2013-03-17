|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|3
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|11.05.2013
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Челси (Лондон)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:1
|Челси (Лондон)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Челси (Лондон)
|17.04.2013
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:3
|Челси (Лондон)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|02.03.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|24.02.2013
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)
|09.02.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|02.02.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:2
|Челси (Лондон)
|30.01.2013
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Челси (Лондон)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|16.01.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|12.01.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Челси (Лондон)
|02.01.2013
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.12.2012
|46' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Челси (Лондон)
|26.12.2012
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Челси (Лондон)
|23.12.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|8:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|08.12.2012
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:3
|Челси (Лондон)
|01.12.2012
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Челси (Лондон)
|28.11.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Челси (Лондон)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|03.11.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Челси (Лондон)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:4
|Челси (Лондон)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:1
|Норвич Сити (Норвич)
|29.09.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|22.09.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.09.2012
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|25.08.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|22.08.2012
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:2
|Рединг (Рединг)
|19.08.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Челси (Лондон)