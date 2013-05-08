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Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 08 мая 2013
Челси
08.05.2013, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
10'
Оскар
37'
Рамирес
24'
Э. Адебайор
79'
Г. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
85'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Оскар
82'
79'
ГОЛ! 2:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Э. Адебайор
78'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Азар
72'
71'
Замена
К. Демпси
️️️️
Л. Холтби
62'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 2:1!
Рамирес
Пас отдал
Ф. Торрес
37'
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
Г. Кэхилл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Гарет Бэйл
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
4
Луис
10
Азар
7
Рамирес
8
Оскар
64
Мата
9
Торрес
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
23
Хаддлстоун
90
Холтби
8
Паркер
18
Бэйл
25
Адебайор
8
Оскар
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Оскар
10
Азар
11
Мозес
11
Мозес
10
Азар
90
Холтби
2
Демпси
2
Демпси
90
Холтби
12
Леннон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
12
Леннон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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