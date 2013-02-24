Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 24 февраля 2013
Манчестер Сити
24.02.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Челси
63'
Я. Туре
85'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Д. Сильва
90'
+3
Замена
С. Насри
️️️️
С. Агуэро
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Сильва
85'
81'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Оби Микел
69'
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
68'
Замена
В. Мозес
️️️️
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Сильва
63'
Замена
К. Тевес
️️️️
Д. Родуэлл
54'
52'
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
43'
Желтая карточка
К. Туре
40'
37'
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Д. Родуэлл
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
6
Хави Гарсия
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
12
Джон Оби Микел
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
3
Клиши
2
Туре
22
Настасич
5
Сабалета
6
Родуэлл
20
Милнер
42
Туре
6
Хави Гарсия
21
Сильва
10
Агуэро
4-4-1-1
1
Чех
24
Кэхилл
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Лэмпард
10
Азар
64
Мата
19
Ба
21
Сильва
15
Лескотт
15
Лескотт
21
Сильва
10
Агуэро
14
Насри
14
Насри
10
Агуэро
6
Родуэлл
32
Тевес
32
Тевес
6
Родуэлл
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
8
Лэмпард
11
Мозес
11
Мозес
8
Лэмпард
12
Оби Микел
9
Торрес
9
Торрес
12
Оби Микел
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+