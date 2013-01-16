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Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 16 января 2013
Челси
16.01.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
25'
Д. Ба
45'
Э. Азар
58'
Р. Ламберт
75'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
Желтая карточка
Д. Луис
84'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Лэмпард
80'
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Панчеон
Пас отдал
Г. Рамирес
74'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Жули
67'
Замена
Р. Чаплоу
️️️️
С. Дэвис
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
Н. Клайн
55'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
8
Оскар
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
19
Ба
4-1-4-1
1
Боруц
17
Клайн
4
Йошида
26
Хойвельд
23
Шоу
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
40
Панчеон
21
Жули
16
Родригес
8
Лэмпард
9
Торрес
9
Торрес
8
Лэмпард
10
Дэвис
18
Чаплоу
18
Чаплоу
10
Дэвис
21
Жули
11
Рамирес
11
Рамирес
21
Жули
16
Родригес
17
Ламберт
17
Ламберт
16
Родригес
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Челси - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 01:25 (повтор)
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