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Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 17 ноября 2012
Вест Бромвич
17.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Челси
10'
Ш. Лонг
51'
П. Одемвингие
39'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
80'
Замена
Рамирес
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
М. Розенберг
️️️️
Ш. Лонг
80'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Моррисон
70'
Замена
К. Брант
️️️️
З. Гера
70'
63'
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Торрес
63'
Замена
Оскар
️️️️
О. Ромеу
ГОЛ! 2:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ш. Лонг
51'
39'
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
Пас отдал
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Моррисон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
(К)
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
20
Золтан Гера
ЛВ
22
Клаудио Якоб
ОП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
10
Эден Азар
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Марко Марин
АП
4-2-1-2-1
13
Майхилл
24
Риджуэлл
13
Ольссон
30
Тамаш
2
Джонс
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
20
Гера
27
Одемвингие
7
Лонг
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
5
Бертранд
21
Ромеу
12
Оби Микел
11
Мозес
10
Азар
15
Старридж
9
Торрес
20
Гера
11
Брант
11
Брант
20
Гера
7
Моррисон
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Моррисон
7
Лонг
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Лонг
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
21
Ромеу
8
Оскар
8
Оскар
21
Ромеу
9
Торрес
64
Мата
64
Мата
9
Торрес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:40 (прямая)
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