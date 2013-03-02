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АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 02 марта 2013
Челси
02.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
28'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Х. Мата
90'
+4
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
87'
85'
Желтая карточка
П. Одемвингие
82'
Замена
М. Розенберг
️️️️
К. Якоб
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Азар
80'
71'
Замена
Д. Томас
️️️️
Г. Дорранс
65'
Желтая карточка
Г. Маколи
62'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
М. Фортуне
Желтая карточка
Э. Азар
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
Д. Луис
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
37
Кайледен Браун
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
4
Луис
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
19
Ба
4-4-2
12
Фостер
18
Рид
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
18
Дорранс
32
Фортуне
7
Лонг
64
Мата
12
Оби Микел
12
Оби Микел
64
Мата
10
Азар
11
Мозес
11
Мозес
10
Азар
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
18
Дорранс
7
Томас
7
Томас
18
Дорранс
22
Якоб
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Якоб
32
Фортуне
27
Одемвингие
27
Одемвингие
32
Фортуне
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
37
Кайледен Браун
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Остались в запасе
37
Кайледен Браун
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (повтор)
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