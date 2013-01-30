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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Челси
Рединг - Челси: обзор матча 30 января 2013
Рединг
30.01.2013, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Челси
87'
А. Ле Фондре
90+4'
А. Ле Фондре
45+1'
Х. Мата
66'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Челси
90'
+5
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 2:2!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Х. Акпан
90'
+4
90'
+1
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:2!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Х. Акпан
87'
77'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Х. Мата
Замена
Х. Акпан
️️️️
Ч. Карачан
77'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. МакАнуфф
66'
66'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Гатри
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Торрес
40'
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Д. МакАнуфф
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
19
Демба Ба
ЦФ
4-5-1
23
Федеричи
14
Харт
5
Мариаппа
15
Пирс
12
Келли
11
МакАнуфф
23
Гатри
8
Лейгертвуд
68
Карачан
0
Кебе
88
Погребняк
3-2-3-1-1
22
Тернбулл
5
Бертранд
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
3
Коул
7
Рамирес
8
Оскар
8
Лэмпард
64
Мата
9
Торрес
68
Карачан
21
Акпан
21
Акпан
68
Карачан
23
Гатри
12
МакКлири
12
МакКлири
23
Гатри
11
МакАнуфф
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
11
МакАнуфф
64
Мата
51
Бенаюн
51
Бенаюн
64
Мата
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
Остались в запасе
Рединг
Челси
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
40
Энрике Илариу
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Рединг - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Мадейски
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