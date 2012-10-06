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АПЛ 2026/2027
Челси - Норвич Сити
Челси - Норвич Сити: обзор матча 06 октября 2012
Челси
06.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Норвич Сити
14'
Ф. Торрес
22'
Ф. Лэмпард
31'
Э. Азар
76'
Б. Иванович
11'
Г. Холт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Норвич Сити
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Оби Микел
82'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Б. Иванович
78'
77'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
С. Бассонг
77'
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
ГОЛ! 4:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Х. Мата
76'
68'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Рамирес
️️️️
Ф. Лэмпард
67'
ГОЛ! 3:1!
Э. Азар
Пас отдал
Х. Мата
31'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Ф. Торрес
22'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Б. Иванович
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Холт
Пас отдал
Л. Барнетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ПЗ
6
Александер Теттей
ЛП
14
Весли Хулахан
ОП
4
Брэдли Джонсон
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
12
Оби Микел
8
Лэмпард
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
4-2-3-1
26
Радди
4
Бассонг
16
Мартин
25
Барнетт
22
Гарридо
14
Хулахан
4
Джонсон
17
Беннетт
16
Хаусон
6
Теттей
27
Холт
20
Иванович
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Иванович
12
Оби Микел
21
Ромеу
21
Ромеу
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Лэмпард
4
Бассонг
6
Беннетт
6
Беннетт
4
Бассонг
4
Джонсон
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
4
Джонсон
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
Остались в запасе
Челси
Норвич Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
31
Марк Банн
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Челси - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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