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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Рединг
Челси - Рединг: обзор матча 22 августа 2012
Челси
22.08.2012, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Рединг
18'
Ф. Лэмпард (П)
69'
Г. Кэхилл
81'
Ф. Торрес
90+5'
Б. Иванович
25'
П. Погребняк
29'
Д. Гатри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Рединг
ГОЛ! 4:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Э. Азар
90'
+5
86'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Г. МакКлири
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Х. Мата
84'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Э. Коул
81'
77'
Замена
Н. Хант
️️️️
П. Погребняк
71'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Ч. Карачан
ГОЛ! 2:2!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Э. Азар
69'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Оби Микел
68'
64'
Желтая карточка
П. Погребняк
58'
Желтая карточка
Ч. Карачан
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
57'
29'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гатри
Пас отдал
Д. МакАнуфф
25'
ГОЛ! 1:1!
П. Погребняк
Пас отдал
Г. МакКлири
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Азар
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
7
Рамирес
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
10
Эден Азар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЛП
68
Чем Карачан
ОП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Джоби МакАнуфф
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Оскар
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Коул
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
4-1-4-1
23
Федеричи
2
Гантер
15
Пирс
31
Горкшс
14
Харт
68
Карачан
11
МакАнуфф
8
Лейгертвуд
23
Гатри
12
МакКлири
88
Погребняк
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
64
Мата
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
64
Мата
12
Оби Микел
15
Старридж
15
Старридж
12
Оби Микел
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
68
Карачан
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
68
Карачан
88
Погребняк
16
Хант
16
Хант
88
Погребняк
Остались в запасе
Челси
Рединг
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Челси - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 22:40 (прямая)
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