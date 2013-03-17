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АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 17 марта 2013
Челси
17.03.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
19'
Ф. Лэмпард
50'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Х. Мата
86'
80'
Замена
К. Коул
️️️️
Р. Важ Те
Замена
Д. Терри
️️️️
Д. Луис
78'
73'
Желтая карточка
Г. Демель
71'
Желтая карточка
У. Рид
Замена
Оскар
️️️️
В. Мозес
70'
61'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Х. Мата
50'
46'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Азар
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛВ
19
Гари О'Нил
ЦП
10
Джек Коллисон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
27
Маруан Шамах
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
10
Азар
7
Рамирес
8
Лэмпард
11
Мозес
64
Мата
19
Ба
4-3-2-1
22
Яскилайнен
55
Демель
23
Рид
39
Коллинс
17
О'Брайен
19
О'Нил
10
Коллисон
17
Диаме
12
Важ Те
16
Джарвис
9
Кэрролл
4
Луис
26
Терри
26
Терри
4
Луис
64
Мата
12
Оби Микел
12
Оби Микел
64
Мата
11
Мозес
8
Оскар
8
Оскар
11
Мозес
39
Коллинс
5
Томкинс
5
Томкинс
39
Коллинс
17
Диаме
31
Тэйлор
31
Тэйлор
17
Диаме
12
Важ Те
24
Коул
24
Коул
12
Важ Те
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Рафаэль Шпигель
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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