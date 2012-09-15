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Куинз Парк Рейнджерс - Челси
Куинз Парк Рейнджерс - Челси: обзор матча 15 сентября 2012
Куинз Парк Рейнджерс
15.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Челси
81'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
70'
58'
Замена
В. Мозес
️️️️
Р. Бертранд
Замена
Д. Макки
️️️️
Э. Джонсон
32'
27'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Замена
Н. Онуоха
️️️️
Фабио
20'
14'
Желтая карточка
Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Райан Бертранд
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Эден Азар
АП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
2
Фабио
35
Фердинанд
17
Нельсен
3
Босингва
33
Пак Джи Сун
18
Форлин
23
Гранеро
98
Райт-Филлипс
17
Джонсон
25
Замора
4-2-3-1
1
Чех
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Азар
5
Бертранд
9
Торрес
2
Фабио
5
Онуоха
5
Онуоха
2
Фабио
17
Джонсон
12
Макки
12
Макки
17
Джонсон
98
Райт-Филлипс
12
Сиссе
12
Сиссе
98
Райт-Филлипс
5
Бертранд
11
Мозес
11
Мозес
5
Бертранд
9
Торрес
15
Старридж
15
Старридж
9
Торрес
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
31
Роберт Грин
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Лофтус Роуд
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