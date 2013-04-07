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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 07 апреля 2013
Челси
07.04.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
47'
М. Килгаллон (АГ)
55'
Б. Иванович
45'
С. Аспиликуэта (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Х. Мата
89'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Э. Азар
85'
82'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
К. Гарднер
71'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Ларссон
63'
Желтая карточка
Д. Роуз
ГОЛ! 2:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Луис
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Килгаллон
47'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Аспиликуэта
25'
Желтая карточка
К. Гарднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
5
Бертранд
4
Луис
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
12
Оби Микел
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
19
Ба
4-4-2
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Килгаллон
16
О'Ши
3
Роуз
11
Джонсон
21
Н'Диайе
8
Гарднер
7
Ларссон
29
Сессеньон
13
Уикхэм
10
Азар
51
Бенаюн
51
Бенаюн
10
Азар
64
Мата
8
Лэмпард
8
Лэмпард
64
Мата
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
7
Ларссон
16
МакКлин
16
МакКлин
7
Ларссон
8
Гарднер
4
Коулбэк
4
Коулбэк
8
Гарднер
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Челси - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:25 (прямая)
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