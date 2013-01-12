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Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 12 января 2013
Сток Сити
12.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 4
Завершен
Челси
45+2'
Д. Уолтерс (АГ)
62'
Д. Уолтерс (АГ)
65'
Ф. Лэмпард (П)
73'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
Пенальти не реализован!
Д. Уолтерс
90'
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Этерингтон
86'
83'
Замена
П. Феррейра
️️️️
С. Аспиликуэта
80'
Замена
Д. Терри
️️️️
Х. Мата
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ч. Адам
79'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Джонс
79'
73'
ГОЛ! 0:4!
Э. Азар
Пас отдал
Х. Мата
71'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
65'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Х. Мата
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Х. Мата
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Райан Бертранд
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Оскар
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
26
Этерингтон
16
Адам
19
Уолтерс
9
Джонс
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
8
Лэмпард
7
Рамирес
5
Бертранд
64
Мата
10
Азар
19
Ба
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Кайтли
26
Этерингтон
16
Адам
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
16
Адам
9
Джонс
35
Джером
35
Джером
9
Джонс
64
Мата
26
Терри
26
Терри
64
Мата
3
Аспиликуэта
19
Феррейра
19
Феррейра
3
Аспиликуэта
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сток Сити - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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