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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 08 декабря 2012
Сандерленд
08.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Челси
66'
А. Джонсон
11'
Ф. Торрес
45+1'
Ф. Торрес (П)
48'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
86'
Желтая карточка
Х. Мата
84'
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Ларссон
81'
78'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Э. Азар
71'
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ф. Бардсли
69'
ГОЛ! 1:3!
А. Джонсон
Пас отдал
Д. МакКлин
66'
60'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
В. Мозес
48'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мата
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Рамирес
Желтая карточка
К. Гарднер
42'
19'
Замена
Оскар
️️️️
О. Ромеу
17'
Травма
О. Ромеу
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
8
Крейг Гарднер
ОП
7
Себастьян Ларссон
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эден Азар
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Оскар
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
22
Марко Марин
АП
4-2-3-1
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
3
Куэльяр
27
Бардсли
8
Гарднер
7
Ларссон
16
МакКлин
29
Сессеньон
11
Джонсон
13
Уикхэм
4-3-2-1
1
Чех
20
Иванович
4
Луис
24
Кэхилл
3
Коул
11
Мозес
21
Ромеу
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
27
Бардсли
4
Коулбэк
4
Коулбэк
27
Бардсли
7
Ларссон
28
Саа
28
Саа
7
Ларссон
11
Мозес
5
Бертранд
5
Бертранд
11
Мозес
21
Ромеу
8
Оскар
8
Оскар
21
Ромеу
10
Азар
8
Лэмпард
8
Лэмпард
10
Азар
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сандерленд - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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