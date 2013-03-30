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Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 30 марта 2013
Саутгемптон
30.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Челси
23'
Д. Родригес
35'
Р. Ламберт
33'
Д. Терри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
87'
Замена
Д. Фокс
️️️️
С. Дэвис
85'
Желтая карточка
Р. Ламберт
83'
76'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Оскар
75'
Желтая карточка
Ф. Торрес
72'
Замена
Рамирес
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Панчеон
62'
60'
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Марин
Замена
К. Дэвис
️️️️
А. Боруц
46'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ламберт
35'
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Терри
Пас отдал
М. Марин
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
С. Дэвис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
4-1-3-2
1
Боруц
23
Шоу
26
Хойвельд
4
Йошида
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
40
Панчеон
10
Дэвис
16
Родригес
17
Ламберт
4-4-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
5
Бертранд
11
Мозес
8
Лэмпард
8
Оскар
12
Оби Микел
22
Марин
9
Торрес
1
Боруц
1
Дэвис
1
Дэвис
1
Боруц
10
Дэвис
13
Фокс
13
Фокс
10
Дэвис
40
Панчеон
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
40
Панчеон
8
Оскар
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Оскар
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
22
Марин
10
Азар
10
Азар
22
Марин
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Жули
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Жули
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Саутгемптон - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
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