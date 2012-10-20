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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 20 октября 2012
Тоттенхэм
20.10.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Челси
48'
В. Галлас
55'
Д. Дефо
17'
Г. Кэхилл
65'
Х. Мата
69'
Х. Мата
90'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
90'
ГОЛ! 2:4!
Д. Старридж
Пас отдал
Х. Мата
89'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Э. Азар
81'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Оскар
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Демпси
72'
69'
ГОЛ! 2:3!
Х. Мата
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Т. Хаддлстоун
66'
65'
ГОЛ! 2:2!
Х. Мата
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
55'
ГОЛ! 1:1!
В. Галлас
Пас отдал
Я. Вертонген
48'
45'
+2
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
К. Уокер
45'
Желтая карточка
В. Галлас
40'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
37'
23'
Желтая карточка
Б. Иванович
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
36
Вильям Галлас
(К)
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
30
Сандро
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-1-1
24
Фридель
14
Вертонген
36
Галлас
29
Колкер
2
Уокер
2
Демпси
30
Сандро
23
Хаддлстоун
12
Леннон
10
Сигурдссон
9
Дефо
4-2-1-2-1
1
Чех
4
Луис
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Коул
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Оскар
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
23
Хаддлстоун
8
Ливермор
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
2
Демпси
25
Адебайор
25
Адебайор
2
Демпси
10
Азар
8
Лэмпард
8
Лэмпард
10
Азар
8
Оскар
15
Старридж
15
Старридж
8
Оскар
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:30 (прямая) "Спорт 1" 15:40 (прямая)
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