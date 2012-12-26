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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Челси
Норвич Сити - Челси: обзор матча 26 декабря 2012
Норвич Сити
26.12.2012, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Челси
38'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Челси
90'
+2
Замена
Н. Аке
️️️️
Х. Мата
90'
+1
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
Э. Беннетт
️️️️
В. Хулахан
89'
Желтая карточка
С. Джексон
81'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Б. Джонсон
81'
79'
Замена
Э. Азар
️️️️
В. Мозес
Замена
С. Морисон
️️️️
Э. Пилкингтон
79'
74'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Оби Микел
38'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Оскар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
4-5-1
31
Банн
22
Гарридо
4
Бассонг
16
Мартин
6
Тернер
4
Джонсон
6
Теттей
14
Хулахан
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
27
Холт
3-2-3-1-1
1
Чех
4
Луис
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
3
Коул
11
Мозес
12
Оби Микел
8
Оскар
64
Мата
9
Торрес
4
Джонсон
16
Хаусон
16
Хаусон
4
Джонсон
14
Хулахан
17
Беннетт
17
Беннетт
14
Хулахан
13
Пилкингтон
20
Морисон
20
Морисон
13
Пилкингтон
64
Мата
15
Аке
15
Аке
64
Мата
12
Оби Микел
8
Лэмпард
8
Лэмпард
12
Оби Микел
11
Мозес
10
Азар
10
Азар
11
Мозес
Остались в запасе
Норвич Сити
Челси
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Норвич Сити - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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