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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 03 ноября 2012
Суонси
03.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Челси
88'
П. Эрнандес
61'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Челси
Желтая карточка
И. Шехтер
90'
+4
Желтая карточка
К. Сун-Юн
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
88'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
82'
80'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Оскар
Замена
И. Шехтер
️️️️
Мичу
79'
73'
Замена
Д. Старридж
️️️️
В. Мозес
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
65'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Л. Бриттон
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
В. Мозес
Пас отдал
Г. Кэхилл
46'
Замена
Рамирес
️️️️
О. Ромеу
39'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Л. Бриттон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ПП
25
Мичу
ЛФ
19
Пабло Эрнандес
РФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Оскар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-1-2
25
Треммель
4
Дэвис
5
Уилльямс
16
Монк
22
Ранхель
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
15
Раутледж
25
Мичу
19
Эрнандес
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Коул
21
Ромеу
12
Оби Микел
11
Мозес
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
7
Бриттон
12
Грэм
12
Грэм
7
Бриттон
25
Мичу
9
Шехтер
9
Шехтер
25
Мичу
8
Оскар
5
Бертранд
5
Бертранд
8
Оскар
21
Ромеу
7
Рамирес
7
Рамирес
21
Ромеу
11
Мозес
15
Старридж
15
Старридж
11
Мозес
Остались в запасе
Суонси
Челси
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Суонси - Челси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Либерти
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