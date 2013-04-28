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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 28 апреля 2013
Челси
28.04.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
44'
Оскар
45+2'
Ф. Лэмпард (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Суонси
82'
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
Б. Дэвис
70'
Желтая карточка
Б. Дэвис
70'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Л. Бриттон
66'
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Х. Мата
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Л. Бриттон
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
Ф. Лэмпард
44'
38'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Рамирес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
27
Люк Мур
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Чех
4
Луис
24
Кэхилл
26
Терри
3
Коул
3
Аспиликуэта
8
Оскар
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
19
Ба
4-1-2-2-1
13
Ворм
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
25
Мичу
7
Рамирес
8
Лэмпард
8
Лэмпард
7
Рамирес
4
Дэвис
3
Тэйлор
3
Тэйлор
4
Дэвис
7
Бриттон
9
Шехтер
9
Шехтер
7
Бриттон
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
Остались в запасе
Челси
Суонси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Челси - Суонси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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